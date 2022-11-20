كل الجماهير في الكويت سوف تتابع مباريات كرة القدم في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر كأول دولة خليجية وعربية تستضيف هذا الحدث الكثير، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت، حيث يعتبر المونديال هو أهم مباريات حدث في لعبة كرة القدم، تلك البطولة التي ينتظرها الجميع حول العالم كل أربع سنوات.

مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الكويت 2022

ينطلق جدول مواعيد كأس العالم 2022 بالحفل الافتتاحي والذي سيكون عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الكويت يوم الأحد 2022، مباراة الافتتاح سوف تكون بين قطر والإكوادور في المجموعة الأولى وتبدأ في السابعة مساء. مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت سوف تشغل تفكير الجميع في الدولة، حيث يساند الجميع في الكويت الأخضر السعودي في المونديال، مباراة السعودية والأرجنيتن ستكون أولى مواجهات الأخضر، تُقام يوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند الساعة 1 ظهرا، مباراة السعودية وبولندا يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة 4 مساء، مباراة السعودية والمكسيك يوم 30 نوفمبر عند الساعة 10 مساء. بالطبع كل الجماهير في الكويت سوف تتابع نجوم الكرة العالمية في مونديال 2022 وخاصة نجوم منتخبات الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.