مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الكويت 2022

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الكويت 2022 مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الكويت 2022

كل الجماهير في الكويت سوف تتابع مباريات كرة القدم في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر كأول دولة خليجية وعربية تستضيف هذا الحدث الكثير، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت، حيث يعتبر المونديال هو أهم مباريات حدث في لعبة كرة القدم، تلك البطولة التي ينتظرها الجميع حول العالم كل أربع سنوات.

مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت الكويت 2022

  1. ينطلق جدول مواعيد كأس العالم 2022 بالحفل الافتتاحي والذي سيكون عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الكويت يوم الأحد 2022، مباراة الافتتاح سوف تكون بين قطر والإكوادور في المجموعة الأولى وتبدأ في السابعة مساء.
  2. مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت سوف تشغل تفكير الجميع في الدولة، حيث يساند الجميع في الكويت الأخضر السعودي في المونديال، مباراة السعودية والأرجنيتن ستكون أولى مواجهات الأخضر، تُقام يوم الثلاثاء 22 نوفمبر عند الساعة 1 ظهرا، مباراة السعودية وبولندا يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة  4 مساء، مباراة السعودية والمكسيك يوم 30 نوفمبر عند الساعة 10 مساء.

  3. مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم بتوقيت الكويت
  4. بالطبع كل الجماهير في الكويت سوف تتابع نجوم الكرة العالمية في مونديال 2022 وخاصة نجوم منتخبات الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا
المباراة الموعد
يوم الأحد 20 نوفمبر 2022
حفل الافتتاح 5 مساء
مباراة قطر والإكوادور 7 مساء
يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
مباراة إنجلتر وإيران 4 مساء
مباراة السنغال وهولندا 7 مساء
مباراة امريكا وويلز 10 مساء
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة الأرجنتين والسعودية 1 ظهرًأ
مباراة تونس والدنمارك 4 مساء
مباراة المكسيك وبولندا 7 مساء
مباراة فرنسا وأستراليا 10 مساء
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 1 ظهرا
مباراة ألمانيا واليابان 4 مساء
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 7 مساء
مباراة بلجيكا وكندا 10 مساء
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 1 ظهرا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 4 مساء
مباراة البرتغال وغانا 7 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 10 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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