نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت سلطنة عمان والعاصمة مسقط حيث يتابع الجميع هناك كل مباريات المونديال، إلى جانب متابعة المنتخبات العالمية من كل القارات، تتابع جماهير سلطنة عمان مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2022، حيث تُشارك في المونديال أربعة منتخبات عربية وهي السعودية وقطر وتونس والمغرب.
مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت عمان 2022
- تتابعون اليوم في رابع أيام جدول مواعيد كأس العالم 2022 بتوقيت سلطنة عمان والعاصمة مسقط أربع مباريات قوية، حيث تبدأ مباريات اليوم الأربعاء بمقابلة المغرب وكرواتيا عند الساعة الثانية عصرا، كما تبدأ اليوم مباريات المنتخبات القوية مثل ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا.
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- تابعت جماهير عمان وكل جماهير العالم، تفوق المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1، كما تابعت الجماهير تألق المنتخب التونسي في مونديال قطر 2022 وتعادله في الجولة الأولى مع الدنمارك.
- موعد مباراة السعودية القادمة في مونديال 2022 ستكون ضد بولندا يوم السبت 26 نوفمبر عند الخامسة مساء بتوقيت مسقط، في نفس اليوم سوف يكون لقاء تونس وأستراليا عند الساعة 2 عصرا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت
|المباراة
|الموعد
|يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
|مباراة المغرب وكرواتيا
|2 عصرا
|مباراة ألمانيا واليابان
|5 مساء
|مباراة إسبانيا وكوستاريكا
|8 مساء
|مباراة بلجيكا وكندا
|11 مساء
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|2 عصرا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|5 مساء
|مباراة البرتغال وغانا
|8 مساء
|مباراة البرازيل وصربيا
|11 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|2 عصرا
|مباراة قطر والسنغال
|5 مساء
|مباراة هولندا والإكوادور
|8 مساء
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|11 مساء
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة تونس وأستراليا
|2 عصرا
|مباراة السعودية وبولندا
|5 مساء
|مباراة فرنسا والدنمارك
|8 مساء
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|11 مساء
|يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
|مباراة اليابان وكوستاريكا
|2 عصرا
|مباراة المغرب وبلجيكا
|5 مساء
|مباراة كرواتيا وكندا
|8 مساء
|مباراة إسبانيا وألمانيا
|11 مساء