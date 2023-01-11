تتابع الجاليات العربية مباريات المغرب وتونس والجزائر ومصر وقطر والسعودية في مونديال كرة اليد العالمي الذي ينطلق اليوم الأربعاء في دولتي السويد وبولندا بمشاركة 32 منتخبًا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بتوقيت فرنسا والعاصمة باريس، تبدأ البطولة بدور المجموعات الذي يضم ثماني مجموعات.

مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بتوقيت فرنسا

تبدأ مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بالمباراة الافتتاحية بين فرنسا وبولندا اليوم الأربعاء 11 يناير وتبدأ عند الساعة 9 مساء بتوقيت باريس عاصمة فرنسا، ثاني أيام مونديال اليد هو الخميس 12 يناير 2022، وتُقام فيه سبع مباريات، أربع مباريات تبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت فرنسا، وثلاث مباريات تبدأ عند الساعة 8.30 مساء، منتخب السعودية يبدأ مشواره بمقابلة سلوفينيا الخميس.

مواعيد مباريات تونس في كأس العالم لكرة اليد 2023 تبدأ من يوم الجمعة 13 يناير ومباراة هامة ضد البحرين، ويوم الأحد القادم يلتقي منتخب تونس مع بلجيكا، ويختتم مشواره بمواجهة حامل اللقب الدنمارك.