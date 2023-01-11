مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بتوقيت فرنسا
تتابع الجاليات العربية مباريات المغرب وتونس والجزائر ومصر وقطر والسعودية في مونديال كرة اليد العالمي الذي ينطلق اليوم الأربعاء في دولتي السويد وبولندا بمشاركة 32 منتخبًا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بتوقيت فرنسا والعاصمة باريس، تبدأ البطولة بدور المجموعات الذي يضم ثماني مجموعات.
مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بتوقيت فرنسا
تبدأ مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بالمباراة الافتتاحية بين فرنسا وبولندا اليوم الأربعاء 11 يناير وتبدأ عند الساعة 9 مساء بتوقيت باريس عاصمة فرنسا، ثاني أيام مونديال اليد هو الخميس 12 يناير 2022، وتُقام فيه سبع مباريات، أربع مباريات تبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت فرنسا، وثلاث مباريات تبدأ عند الساعة 8.30 مساء، منتخب السعودية يبدأ مشواره بمقابلة سلوفينيا الخميس.
مواعيد مباريات تونس في كأس العالم لكرة اليد 2023 تبدأ من يوم الجمعة 13 يناير ومباراة هامة ضد البحرين، ويوم الأحد القادم يلتقي منتخب تونس مع بلجيكا، ويختتم مشواره بمواجهة حامل اللقب الدنمارك.
|جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 بتوقيت فرنسا
|المباراة
|الموعد بتوقيت باريس
|الأربعاء 11 يناير 2023
|مباراة بولندا وفرنسا
|الساعة 9 مساء
|الخميس 12 يناير 2023
|مباراة المجر وكرواتيا
|6 مساء
|مباراة السعودية وسلوفينيا لكرة اليد
|6 مساء
|مباراة إيران وتشيلي
|6 مساء
|مباراة أوروغواي والرأس الأخضر
|6 مساء
|مباراة إسبانيا والجبل الأسود
|8.30 مساء
|مباراة إيسلندا والبرتغال
|8.30 مساء
|مباراة السويد والبرازيل
|8.30 مساء
|الجمعة 13 يناير 2023
|مباراة الأرجنتين وهولندا
|6 مساء
|مباراة المغرب وأمريكا
|6 مساء
|مباراة تونس والبحرين لكرة اليد
|6 مساء
|مباراة قطر وألمانيا
|8.30 مساء
|مباراة الدانمارك وبلجيكا
|8.30 مساء
|مباراة مصر وكرواتيا
|8.30 مساء
|مباراة النرويج ومقدونيا
|8.30 مساء
|مباراة الجزائر وصربيا
|8.30 مساء