نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت مدينة سيدني في أستراليا حيث تترقب الجماهير هناك مواعيد مباريات المونديال، حيث تتواجد جاليات عربية في أستراليا تريد متابعة مباريات المغرب وتونس والسعودية وقطر إلى جانب مباريات أستراليا وكل مباريات مونديال 2022، وقد بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها رقم 22 يوم 20 نوفمبر 2022، حيث شهد اليوم الأول حفل ومباراة الافتتاح.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا
- ثاني أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني أستراليا سوف يكون يوم الإثنين 21 نوفمبر، وأول مباريات هذا اليوم سوف تجمع إنجلترا مع إيران وتبدأ عند الساعة 12 مساء.
- مواعيد مباريات أستراليا في كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني تبدأ مع مقابلة قوية ضد فرنسا الساعة 6 صباح يوم الأربعاء 23 نوفمبر، مباراة أستراليا وتونس ستكون يوم السبت 26 نوفمبر، يوم الأربعاء 30 نوفمبر مباراة أستراليا مباراة استراليا والدنمارك.
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- فرق التوقيت بين قطر مستضيفة مباريات كأس العالم وسيدني في أستراليا هو 8 ساعات.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا
|المباراة
|الموعد بتوقيت سيدني
|يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
|مباراة إنجلتر وإيران
|12 عند منتصف الليل
|يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
|مباراة السنغال وهولندا
|3 فجرًا
|مباراة امريكا وويلز
|6 صباحًا
|مباراة الأرجنتين والسعودية
|9 مساء
|مباراة تونس والدنمارك
|12 عند منتصف الليل
|يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
|مباراة المكسيك وبولندا
|3 فجرًا
|مباراة فرنسا وأستراليا
|6 صباحًا
|مباراة المغرب وكرواتيا
|9 مساء
|مباراة ألمانيا واليابان
|12 عند منتصف الليل
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة إسبانيا وكوستاريكا
|3 فجرًا
|مباراة بلجيكا وكندا
|6 صباحًا
|مباراة سويسرا والكاميرون
|9 مساء
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|12 عند منتصف الليل
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة البرتغال وغانا
|3 فجرًا
|مباراة البرازيل وصربيا
|6 صباحا
|مباراة ويلز وإيران
|9 مساء
|مباراة قطر والسنغال
|12 عند منتصف الليل
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة هولندا والإكوادور
|3 فجرا
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|6 صباحا