نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت مدينة سيدني في أستراليا حيث تترقب الجماهير هناك مواعيد مباريات المونديال، حيث تتواجد جاليات عربية في أستراليا تريد متابعة مباريات المغرب وتونس والسعودية وقطر إلى جانب مباريات أستراليا وكل مباريات مونديال 2022، وقد بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها رقم 22 يوم 20 نوفمبر 2022، حيث شهد اليوم الأول حفل ومباراة الافتتاح.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا

ثاني أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني أستراليا سوف يكون يوم الإثنين 21 نوفمبر، وأول مباريات هذا اليوم سوف تجمع إنجلترا مع إيران وتبدأ عند الساعة 12 مساء. مواعيد مباريات أستراليا في كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني تبدأ مع مقابلة قوية ضد فرنسا الساعة 6 صباح يوم الأربعاء 23 نوفمبر، مباراة أستراليا وتونس ستكون يوم السبت 26 نوفمبر، يوم الأربعاء 30 نوفمبر مباراة أستراليا مباراة استراليا والدنمارك. فرق التوقيت بين قطر مستضيفة مباريات كأس العالم وسيدني في أستراليا هو 8 ساعات.