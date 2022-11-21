مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت مدينة سيدني في أستراليا حيث تترقب الجماهير هناك مواعيد مباريات المونديال، حيث تتواجد جاليات عربية في أستراليا تريد متابعة مباريات المغرب وتونس والسعودية وقطر إلى جانب مباريات أستراليا وكل مباريات مونديال 2022، وقد بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها رقم 22 يوم 20 نوفمبر 2022، حيث شهد اليوم الأول حفل ومباراة الافتتاح.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا

  1. ثاني أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني أستراليا سوف يكون يوم الإثنين 21 نوفمبر، وأول مباريات هذا اليوم سوف تجمع إنجلترا مع إيران وتبدأ عند الساعة 12 مساء.
  2. مواعيد مباريات أستراليا في كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني تبدأ مع مقابلة قوية ضد فرنسا الساعة 6 صباح يوم الأربعاء 23 نوفمبر، مباراة أستراليا وتونس ستكون يوم السبت 26 نوفمبر، يوم الأربعاء 30 نوفمبر مباراة أستراليا مباراة استراليا والدنمارك.

  3. مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني
  4. فرق التوقيت بين قطر مستضيفة مباريات كأس العالم وسيدني في أستراليا هو 8 ساعات.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا
المباراة الموعد بتوقيت سيدني
يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
مباراة إنجلتر وإيران 12 عند منتصف الليل
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة السنغال وهولندا 3 فجرًا
مباراة امريكا وويلز 6 صباحًا
مباراة الأرجنتين والسعودية 9 مساء
مباراة تونس والدنمارك 12 عند منتصف الليل
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المكسيك وبولندا 3 فجرًا
مباراة فرنسا وأستراليا 6 صباحًا
مباراة المغرب وكرواتيا 9 مساء
مباراة ألمانيا واليابان 12 عند منتصف الليل
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 3 فجرًا
مباراة بلجيكا وكندا 6 صباحًا
مباراة سويسرا والكاميرون 9 مساء
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 12 عند منتصف الليل
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة البرتغال وغانا 3 فجرًا
مباراة البرازيل وصربيا 6 صباحا
مباراة ويلز وإيران 9 مساء
مباراة قطر والسنغال 12 عند منتصف الليل
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة هولندا والإكوادور 3 فجرا
مباراة إنجلترا وأمريكا 6 صباحا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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