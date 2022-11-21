نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا لكل الجماهير المتابع لكل القدم هناك، حيث تترقب الجاليات العربية في ألمانيا مواعيد مباريات تونس والمغرب في مونديال قطر 2022، من الجدير بالذكر أن المونديال بدأ يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، كما تترقب الجماهير مباريات منتخب ألمانيا في المونديال وهو أحد أقوى المنتخبات المرشحة للقب.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

ثاني أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا سوف يكون يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، تُقام في هذا اليوم ثلاث مباريات في المجموعتين الأولى والثانية. جدول مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2022 مونديال قطر بتوقيت ألمانيا سوف يبدأ الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة هامة ضد الدانمارك وتبدأ في الثانية عصرًا، مباراة تونس وأستراليا سوف تُقام يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة 11 صباحا، مباراة تونس وفرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر تبدأ عند الساعة 4 مساء. مواعيد مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا سوف تبدأ بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء 23 نوفمبر عند الساعة 11 صباحا، مباراة المغرب وبلجيكا تُقام يوم الأحد 27 نوفمبر الساعة 2 عصرًأ، مباراة المغرب وكندا يوم الخميس 1 ديسمبر الساعة 4 مساء.