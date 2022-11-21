مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا لكل الجماهير المتابع لكل القدم هناك، حيث تترقب الجاليات العربية في ألمانيا مواعيد مباريات تونس والمغرب في مونديال قطر 2022، من الجدير بالذكر أن المونديال بدأ يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، كما تترقب الجماهير مباريات منتخب ألمانيا في المونديال وهو أحد أقوى المنتخبات المرشحة للقب.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

  1. ثاني أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا سوف يكون يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، تُقام في هذا اليوم ثلاث مباريات في المجموعتين الأولى والثانية.
  2. جدول مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2022 مونديال قطر بتوقيت ألمانيا سوف يبدأ الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة هامة ضد الدانمارك وتبدأ في الثانية عصرًا، مباراة تونس وأستراليا سوف تُقام يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة 11 صباحا، مباراة تونس وفرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر تبدأ عند الساعة 4 مساء.

  3. مواعيد مباريات تونس والمغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا
  4. مواعيد مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا سوف تبدأ بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء 23 نوفمبر عند الساعة 11 صباحا، مباراة المغرب وبلجيكا تُقام يوم الأحد 27 نوفمبر الساعة 2 عصرًأ، مباراة المغرب وكندا يوم الخميس 1 ديسمبر الساعة 4 مساء.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا
المباراة الموعد
يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
مباراة إنجلتر وإيران 2 ظهرا
مباراة السنغال وهولندا 5 مساء
مباراة امريكا وويلز 8 مساء
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة الأرجنتين والسعودية 11 صباحا
مباراة تونس والدنمارك 2 ظهرا
مباراة المكسيك وبولندا 5 مساء
مباراة فرنسا وأستراليا 8 مساء
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 11 صباحا
مباراة ألمانيا واليابان 2 ظهرا
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 5 مساء
مباراة بلجيكا وكندا 8 مساء
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 11 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرتغال وغانا 5 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 8 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 11 صباحا
مباراة قطر والسنغال 2 ظهرا
مباراة هولندا والإكوادور 5 مساء
مباراة إنجلترا وأمريكا 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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