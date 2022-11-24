مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

تُقدم بطولة مونديال قطر 2022 وجبة كروية دسمة لكل جماهير كرة القدم في العالم، تلك البطولة التي ينتظرها الجميع كل أربع سنوات، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت ألمانيا، حيث تتابع الجاليات العربية في برلين وميونخ وهامبورج ودورتموند وكل المدن الألمانية مباريات المنتخبات العربية ومنتخب ألمانيا وكل مباريات المنتخبات العالمية في تلك البطولة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

  1. جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم الخميس 24 نوفمبر بتوقيت ألمانيا يشهد أربع مباريات، البداية مع لقاء سويسرا والكاميرون، كما يبدأ منتخب البرازيل مشواره اليوم بمواجهة صربيا، وكذلك منتخب البرتغال يواجه غانا.
  2. موعد مباراة منتخب تونس القادمة في مونديال قطر 2022 ستكون يوم السبت 26 نوفمبر ضد أستراليا عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت ألمانيا، على أن يختتم المنتخب التونسي مشواره الأربعاء القادم بمقابلة فرنسا بطل العالم.

  3. جدول مباريات كأس العالم بتوقيت ألمانيا 2022
  4. موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم 2022 ستكون الأحد 27 نوفمبر ضد بلجيكا وتبدأ عند الساعة 2 عصرا بتوقيت برلين، على أن يختتم المنتخب المغربي دور المجموعات يوم الخميس القادم بمواجهة كندا.
  5. منتخب المانيا سوف يقابل إسبانيا الأحد القادم، على أن يتقابل المنتخب الألماني في الأول من ديسمبر مع كوستاريكا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا
المباراة الموعد بتوقيت برلين ودورتموند
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 11 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرتغال وغانا 5 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 8 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 11 صباحا
مباراة قطر والسنغال 2 ظهرا
مباراة هولندا والإكوادور 5 مساء
مباراة إنجلترا وأمريكا 8 مساء
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة تونس وأستراليا 11 صباحا
مباراة السعودية وبولندا 2 ظهرا
مباراة فرنسا والدنمارك 5 مساء
مباراة الأرجنتين والمكسيك 8 مساء
يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
مباراة اليابان وكوستاريكا 11 صباحا
مباراة المغرب وبلجيكا 2 ظهرا
مباراة كرواتيا وكندا 5 مساء
مباراة إسبانيا وألمانيا 8 مساء
يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة الكاميرون وصربيا 11 صباحا
مباراة غانا وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرازيل وسويسرا 5 مساء
مباراة البرتغال وأوروجواي 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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