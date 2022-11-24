تُقدم بطولة مونديال قطر 2022 وجبة كروية دسمة لكل جماهير كرة القدم في العالم، تلك البطولة التي ينتظرها الجميع كل أربع سنوات، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت ألمانيا، حيث تتابع الجاليات العربية في برلين وميونخ وهامبورج ودورتموند وكل المدن الألمانية مباريات المنتخبات العربية ومنتخب ألمانيا وكل مباريات المنتخبات العالمية في تلك البطولة.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا
- جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 اليوم الخميس 24 نوفمبر بتوقيت ألمانيا يشهد أربع مباريات، البداية مع لقاء سويسرا والكاميرون، كما يبدأ منتخب البرازيل مشواره اليوم بمواجهة صربيا، وكذلك منتخب البرتغال يواجه غانا.
- موعد مباراة منتخب تونس القادمة في مونديال قطر 2022 ستكون يوم السبت 26 نوفمبر ضد أستراليا عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت ألمانيا، على أن يختتم المنتخب التونسي مشواره الأربعاء القادم بمقابلة فرنسا بطل العالم.
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- موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم 2022 ستكون الأحد 27 نوفمبر ضد بلجيكا وتبدأ عند الساعة 2 عصرا بتوقيت برلين، على أن يختتم المنتخب المغربي دور المجموعات يوم الخميس القادم بمواجهة كندا.
- منتخب المانيا سوف يقابل إسبانيا الأحد القادم، على أن يتقابل المنتخب الألماني في الأول من ديسمبر مع كوستاريكا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا
|المباراة
|الموعد بتوقيت برلين ودورتموند
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|11 صباحا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرتغال وغانا
|5 مساء
|مباراة البرازيل وصربيا
|8 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|11 صباحا
|مباراة قطر والسنغال
|2 ظهرا
|مباراة هولندا والإكوادور
|5 مساء
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|8 مساء
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة تونس وأستراليا
|11 صباحا
|مباراة السعودية وبولندا
|2 ظهرا
|مباراة فرنسا والدنمارك
|5 مساء
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|8 مساء
|يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
|مباراة اليابان وكوستاريكا
|11 صباحا
|مباراة المغرب وبلجيكا
|2 ظهرا
|مباراة كرواتيا وكندا
|5 مساء
|مباراة إسبانيا وألمانيا
|8 مساء
|يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
|مباراة الكاميرون وصربيا
|11 صباحا
|مباراة غانا وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرازيل وسويسرا
|5 مساء
|مباراة البرتغال وأوروجواي
|8 مساء