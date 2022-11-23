مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أمريكا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أمريكا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أمريكا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت شرق أمريكا ومدن المنطقة الشرقية الزمنية للولايات المتحدة نيويورك ونيوجيرسي وكارولينا وفيرجينيا وماساتشوستس وغيرها من مدن الشرق الأمريكي، حيث توجد جاليات عربية كبيرة في أمريكا تتابع مباريات كأس العالم، حيث يشارك منتخب الولايات المتحدة في مونديال قطر 2022، كما تشارك أربعة منتخبات عربية وهي المغرب وتونس والسعودية وقطر.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أمريكا

  1. رابع أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت شرق أمريكا ومدينة نيويورك يشهد لقاء هام يجمع المنتخب المغربي مع منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية من المونديال، وتبدأ في الساعة الخامسة من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة
  2. جدول مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2022 بتوقيت شرق أمريكا بدأ بتعادل نسور قرطاج مع الدنمارك بدون أهداف، مباراة تونس وأستراليا ستكون يوم السبت 26 نوفمبر، مباراة تونس وفرنسا تُقام يوم الأربعاء 30 نوفمبر، مجموعة منتخب تونس في المونديال هي المجموعة الثالثة.

  3. مواعيد مباريات تونس والمغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت نيويورك بالولايات المتحدة
    مواعيد مباريات تونس والمغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت نيويورك بالولايات المتحدة
  4. جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في مونديال 2022 بتوقيت نيويورك يبدأ الثلاثاء 23 نوفمبر ومباراة ضد كرواتيا، مباراة المغرب وبلجيكا سوف تكون يوم الأحد 27 نوفمبر، مباراة المغرب وكندا تُقام يوم الخميس 1 ديسمبر.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أمريكا – الولايات المتحدة
المباراة الموعد في نيوجيرسي ونيويورك
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 5 صباحا
مباراة ألمانيا واليابان 8 صباحا
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 11 صباحًا
مباراة بلجيكا وكندا 2 عصرا
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 5 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 8 صباحا
مباراة البرتغال وغانا 11 صباحًا
مباراة البرازيل وصربيا 2 عصرا
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 5 صباحا
مباراة قطر والسنغال 8 صباحا
مباراة هولندا والإكوادور 11 صباحًا
مباراة إنجلترا وأمريكا 2 عصرا
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة تونس وأستراليا 5 صباحا
مباراة السعودية وبولندا 8 صباحا
مباراة فرنسا والدنمارك 11 صباحًا
مباراة الأرجنتين والمكسيك 2 عصرا
يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
مباراة اليابان وكوستاريكا 5 صباحا
مباراة المغرب وبلجيكا 8 صباحا
مباراة كرواتيا وكندا 11 صباحًا
مباراة إسبانيا وألمانيا 2 عصرا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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