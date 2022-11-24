نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا حيث تتابع كل الجماهير مباريات تلك البطولة الأكبر في لعبة كرة القدم، حيث تترقب كل الجماهير في إسبانيا مباريات منتخب المنتخب الإسباني في مونديال 2022، كما تتابع الجاليات العربية في إسبانيا مباريات منتخبات المغرب وتونس والسعودية وقطر في المونديال المقام بالدوحة.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا
- اليوم الخميس خامس أيام المونديال في جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا والعاصمة مدريد، حيث تُقام أربع مباريات هامة، تبدأ تلك المباريات مع لقاء الكاميرون وسويسرا عند الساعة 11 صباحًا.
- موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا سوف تكون يوم الأحد 27 نوفمبر أمام منتخب بلجيكا وتبدأ عند الساعة 2 عصرا، وفي الأول من ديسمبر يلتقي منتخب المغرب مع كندا.
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- موعد مباراة تونس القادمة في كأس العالم 2022 سوف يكون يوم السبت 26 نوفمبر أمام أستراليا عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت مدريد، ثم يوم 30 نوفمبر يلتقي المنتخب التونسي مع فرنسا.
- مباراة منتخب إسبانيا القادمة في مونديال قطر 2022 ستكون يوم الأحد 27 نوفمبر ضد منتخب ألمانيا عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي الإسباني، على ان يختتم منتخب إسبانيا دور المجموعات في الأول من ديسمبر بمقابلة اليابان.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا
|المباراة
|الموعد بتوقيت مدريد
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|11 صباحا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرتغال وغانا
|5 مساء
|مباراة البرازيل وصربيا
|8 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|11 صباحا
|مباراة قطر والسنغال
|2 ظهرا
|مباراة هولندا والإكوادور
|5 مساء
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|8 مساء
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة تونس وأستراليا
|11 صباحا
|مباراة السعودية وبولندا
|2 ظهرا
|مباراة فرنسا والدنمارك
|5 مساء
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|8 مساء
|يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
|مباراة اليابان وكوستاريكا
|11 صباحا
|مباراة المغرب وبلجيكا
|2 ظهرا
|مباراة كرواتيا وكندا
|5 مساء
|مباراة إسبانيا وألمانيا
|8 مساء
|يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
|مباراة الكاميرون وصربيا
|11 صباحا
|مباراة غانا وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرازيل وسويسرا
|5 مساء
|مباراة البرتغال وأوروجواي
|8 مساء