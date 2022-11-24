مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا حيث تتابع كل الجماهير مباريات تلك البطولة الأكبر في لعبة كرة القدم، حيث تترقب كل الجماهير في إسبانيا مباريات منتخب المنتخب الإسباني في مونديال 2022، كما تتابع الجاليات العربية في إسبانيا مباريات منتخبات المغرب وتونس والسعودية وقطر في المونديال المقام بالدوحة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا

  1. اليوم الخميس خامس أيام المونديال في جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا والعاصمة مدريد، حيث تُقام أربع مباريات هامة، تبدأ تلك المباريات مع لقاء الكاميرون وسويسرا عند الساعة 11 صباحًا.
  2. موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا سوف تكون يوم الأحد 27 نوفمبر أمام منتخب بلجيكا وتبدأ عند الساعة 2 عصرا، وفي الأول من ديسمبر يلتقي منتخب المغرب مع كندا.

  3. مواعيد مباريات تونس والمغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا
  4. موعد مباراة تونس القادمة في كأس العالم 2022 سوف يكون يوم السبت 26 نوفمبر أمام أستراليا عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت مدريد، ثم يوم 30 نوفمبر يلتقي المنتخب التونسي مع فرنسا.
  5. مباراة منتخب إسبانيا القادمة في مونديال قطر 2022 ستكون يوم الأحد 27 نوفمبر ضد منتخب ألمانيا عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي الإسباني، على ان يختتم منتخب إسبانيا دور المجموعات في الأول من ديسمبر بمقابلة اليابان.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إسبانيا
المباراة الموعد بتوقيت مدريد
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 11 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرتغال وغانا 5 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 8 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 11 صباحا
مباراة قطر والسنغال 2 ظهرا
مباراة هولندا والإكوادور 5 مساء
مباراة إنجلترا وأمريكا 8 مساء
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة تونس وأستراليا 11 صباحا
مباراة السعودية وبولندا 2 ظهرا
مباراة فرنسا والدنمارك 5 مساء
مباراة الأرجنتين والمكسيك 8 مساء
يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
مباراة اليابان وكوستاريكا 11 صباحا
مباراة المغرب وبلجيكا 2 ظهرا
مباراة كرواتيا وكندا 5 مساء
مباراة إسبانيا وألمانيا 8 مساء
يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة الكاميرون وصربيا 11 صباحا
مباراة غانا وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرازيل وسويسرا 5 مساء
مباراة البرتغال وأوروجواي 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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