مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا

تتواصل متابعة كل العالم لمباريات مونديال قطر 2022 في النسخة رقم 22 من تلك البطولة الأهم في لعبة كرة القدم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا والعاصمة لندن، حيث تتواجد في إنجلترا جاليات عربية كبيرة سوف تتابع مباريات منتخبات المغرب والجزائر والسعودية وقطر، كما ستتابع الجماهير مباريات منتخب إنجلترا في المونديال.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا

  1. اليوم الثاني من جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا (جرينتش) يبدأ بالمباراة المنتظرة والمرتقبة والتي تجمع المنتخب الإنجليزي مع منتخب إيران وتبدأ عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت لندن.
  2. جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت جرينتش (إنجلترا) تبدأ يوم الأربعاء 23 نوفمبر مع مباراة قوية ضد كرواتيا، يوم الأحد 27 نوفمبر مباراة المغرب وبلجيكا، يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مباراة المغرب وكندا.

  3. مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت جرينتش 2022 لندن
  4. جدول مواعيد مباريات منتخب تونس في مونديال 2022 بتوقيت لندن يبدأ من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة ضد الدانمارك، يوم السبت 26 نوفمبر مباراة تونس وأستراليا، يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مباراة تونس وفرنسا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا
المباراة الموعد
يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
مباراة إنجلتر وإيران 1 ظهرا
مباراة السنغال وهولندا 4 مساء
مباراة امريكا وويلز 7 مساء
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة الأرجنتين والسعودية 10 صباحا
مباراة تونس والدنمارك 1 ظهرا
مباراة المكسيك وبولندا 4 مساء
مباراة فرنسا وأستراليا 7 مساء
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 10 صباحا
مباراة ألمانيا واليابان 1 ظهرا
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 4 مساء
مباراة بلجيكا وكندا 7 مساء
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 10 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 1 ظهرا
مباراة البرتغال وغانا 4 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 7 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 10 صباحا
مباراة قطر والسنغال 1 ظهرا
مباراة هولندا والإكوادور 4 مساء
مباراة إنجلترا وأمريكا 7 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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