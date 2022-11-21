تتواصل متابعة كل العالم لمباريات مونديال قطر 2022 في النسخة رقم 22 من تلك البطولة الأهم في لعبة كرة القدم، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا والعاصمة لندن، حيث تتواجد في إنجلترا جاليات عربية كبيرة سوف تتابع مباريات منتخبات المغرب والجزائر والسعودية وقطر، كما ستتابع الجماهير مباريات منتخب إنجلترا في المونديال.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا
- اليوم الثاني من جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا (جرينتش) يبدأ بالمباراة المنتظرة والمرتقبة والتي تجمع المنتخب الإنجليزي مع منتخب إيران وتبدأ عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت لندن.
- جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت جرينتش (إنجلترا) تبدأ يوم الأربعاء 23 نوفمبر مع مباراة قوية ضد كرواتيا، يوم الأحد 27 نوفمبر مباراة المغرب وبلجيكا، يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مباراة المغرب وكندا.
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- جدول مواعيد مباريات منتخب تونس في مونديال 2022 بتوقيت لندن يبدأ من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة ضد الدانمارك، يوم السبت 26 نوفمبر مباراة تونس وأستراليا، يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مباراة تونس وفرنسا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا
|المباراة
|الموعد
|يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
|مباراة إنجلتر وإيران
|1 ظهرا
|مباراة السنغال وهولندا
|4 مساء
|مباراة امريكا وويلز
|7 مساء
|يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
|مباراة الأرجنتين والسعودية
|10 صباحا
|مباراة تونس والدنمارك
|1 ظهرا
|مباراة المكسيك وبولندا
|4 مساء
|مباراة فرنسا وأستراليا
|7 مساء
|يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
|مباراة المغرب وكرواتيا
|10 صباحا
|مباراة ألمانيا واليابان
|1 ظهرا
|مباراة إسبانيا وكوستاريكا
|4 مساء
|مباراة بلجيكا وكندا
|7 مساء
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|10 صباحا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|1 ظهرا
|مباراة البرتغال وغانا
|4 مساء
|مباراة البرازيل وصربيا
|7 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|10 صباحا
|مباراة قطر والسنغال
|1 ظهرا
|مباراة هولندا والإكوادور
|4 مساء
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|7 مساء