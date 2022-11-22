مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا ومدنها الكبيرة روما وميلانو ونابولي وتورينو، حيث تتواجد في إيطاليا جاليات عربية كثيرة تترقب مواعيد مباريات تونس والمغرب في مونديال قطر 2022، هذا ومن الجدير بالذكر أن منتخب إيطاليا بطل العالم لم يتأهل للمونديال هذا العام.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا

  1. اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر هو ثالث أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا، حيث تبدأ مباريات هذا اليوم بمباراة السعودية والأرجنتين التي تبدأ عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت روما، تليها مباراة تونس والدنمارك التي تترقبها جماهير تونس في إيطاليا وتبدأ عند الساعة 2 عصرًا.
  2. جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 بتوقيت إيطاليا يبدأ يوم الأربعاء 23 نوفمبر ولقاء قوي ضد كرواتيا وتبدأ عند الساعة 11 صباحًا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا
المباراة الموعد بتوقيت روما
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة الأرجنتين والسعودية 11 صباحا
مباراة تونس والدنمارك 2 ظهرا
مباراة المكسيك وبولندا 5 مساء
مباراة فرنسا وأستراليا 8 مساء
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 11 صباحا
مباراة ألمانيا واليابان 2 ظهرا
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 5 مساء
مباراة بلجيكا وكندا 8 مساء
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 11 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرتغال وغانا 5 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 8 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 11 صباحا
مباراة قطر والسنغال 2 ظهرا
مباراة هولندا والإكوادور 5 مساء
مباراة إنجلترا وأمريكا 8 مساء
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة تونس وأستراليا 11 صباحا
مباراة السعودية وبولندا 2 ظهرا
مباراة فرنسا والدنمارك 5 مساء
مباراة الأرجنتين والمكسيك 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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