نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا ومدنها الكبيرة روما وميلانو ونابولي وتورينو، حيث تتواجد في إيطاليا جاليات عربية كثيرة تترقب مواعيد مباريات تونس والمغرب في مونديال قطر 2022، هذا ومن الجدير بالذكر أن منتخب إيطاليا بطل العالم لم يتأهل للمونديال هذا العام.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا
- اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر هو ثالث أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا، حيث تبدأ مباريات هذا اليوم بمباراة السعودية والأرجنتين التي تبدأ عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت روما، تليها مباراة تونس والدنمارك التي تترقبها جماهير تونس في إيطاليا وتبدأ عند الساعة 2 عصرًا.
- جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 بتوقيت إيطاليا يبدأ يوم الأربعاء 23 نوفمبر ولقاء قوي ضد كرواتيا وتبدأ عند الساعة 11 صباحًا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا
|المباراة
|الموعد بتوقيت روما
|يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
|مباراة الأرجنتين والسعودية
|11 صباحا
|مباراة تونس والدنمارك
|2 ظهرا
|مباراة المكسيك وبولندا
|5 مساء
|مباراة فرنسا وأستراليا
|8 مساء
|يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
|مباراة المغرب وكرواتيا
|11 صباحا
|مباراة ألمانيا واليابان
|2 ظهرا
|مباراة إسبانيا وكوستاريكا
|5 مساء
|مباراة بلجيكا وكندا
|8 مساء
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|11 صباحا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرتغال وغانا
|5 مساء
|مباراة البرازيل وصربيا
|8 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|11 صباحا
|مباراة قطر والسنغال
|2 ظهرا
|مباراة هولندا والإكوادور
|5 مساء
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|8 مساء
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة تونس وأستراليا
|11 صباحا
|مباراة السعودية وبولندا
|2 ظهرا
|مباراة فرنسا والدنمارك
|5 مساء
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|8 مساء