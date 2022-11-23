الجاليات العربية في الدنمارك تتابع باهتمام مباريات مونديال قطر 2022 لمشاهدة المنتخبات العالمية التي تشارك في البطولة وكذلك المنتخبات العربية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الدنمارك والعاصمة كوبنهاجن، من الجدير بالذكر أن أربعة منتخبات عربية تشارك في بطولة كأس العالم الحالية وهي المغرب وتونس والسعودية وقطر، كما يشارك منتخب الدنمارك في البطولة.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الدنمارك
- جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الدنمارك والعاصمة كوبنهاجن اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 سوف يشهد أربع مباريات قوية، المباراة الأولى سوف تكون مباراة المغرب وكرواتيا وتبدأ عند الساعة 11 صباحًا، تليها مباراة ألمانيا واليابان، ثم مباراة إسبانيا وكوستاريكا، ثم مباراة بلجيكا وكندا.
- موعد مباراة تونس القادمة في كأس العالم 2022 بتوقيت الدنمارك سوف تكون يوم السبت 26 نوفمبر، مباراة المغرب القادمة سوف تكون يوم الأحد 27 نوفمبر ضد بلجيكا.
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- مباراة منتخب الدنمارك الثانية في مونديال 2022 بتوقيت كوبنهاجن سوف تكون يوم السبت 26 نوفمبر ضد فرنسا عند الساعة 5 مساء، ثالث مباريات الدنمارك سوف تكون ضد أستراليا يوم الأربعاء 30 نوفمبر وتبدأ عند الساعة 4 بالتوقيت المحلي للدنمارك.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الدنمارك
|المباراة
|الموعد بتوقيت كوبنهاجن
|يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
|مباراة المغرب وكرواتيا
|11 صباحا
|مباراة ألمانيا واليابان
|2 ظهرا
|مباراة إسبانيا وكوستاريكا
|5 مساء
|مباراة بلجيكا وكندا
|8 مساء
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|11 صباحا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرتغال وغانا
|5 مساء
|مباراة البرازيل وصربيا
|8 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|11 صباحا
|مباراة قطر والسنغال
|2 ظهرا
|مباراة هولندا والإكوادور
|5 مساء
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|8 مساء
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة تونس وأستراليا
|11 صباحا
|مباراة السعودية وبولندا
|2 ظهرا
|مباراة فرنسا والدنمارك
|5 مساء
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|8 مساء
|يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
|مباراة اليابان وكوستاريكا
|11 صباحا
|مباراة المغرب وبلجيكا
|2 ظهرا
|مباراة كرواتيا وكندا
|5 مساء
|مباراة إسبانيا وألمانيا
|8 مساء