جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت السعودية مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت السعودية 2022

دخل دور المجموعات من بطولة مونديال قطر 2022 في مراحله الحاسمة لتحديد المنتخبات المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة الأقوى في لعبة كرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومدنها الرياض ومكة، هذا وتتابع كل الجماهير مباريات منتخب السعودية في المونديال إلى جانب مباريات تونس والمغرب وقطر وكل المنتخبات العالمية.

جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية

  1. تُقام أربع مواجهات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية (الرياض ومكة)، أول تلك المواجهات ستكون مباراة الكاميرون وصربيا، مباراة البرازيل اليوم في مونديال قطر ستكون ضد سويسرا تبدأ عند 7 مساء بتوقيت الرياض، تليها مباراة البرتغال وأوروجواي.
  2. مباراة السعودية القادمة في كاس العالم 2022 في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ستكون ضد المكسيك ستكون يوم الأربعاء 30 نوفمبر وتبدأ عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية، مباراة تونس القادمة ستكون في نفس هذا اليوم وتبدأ عند الساعة السادسة مساء.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية
المباراة الموعد في الرياض
يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة الكاميرون وصربيا 1 ظهرا
مباراة غانا وكوريا 4 مساء
مباراة البرازيل وسويسرا 7 مساء
مباراة البرتغال وأوروجواي 10 مساء
يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
مباراة السنغال والإكوادور 6 مساء
مباراة هولندا وقطر 6 مساء
مباراة إيران وأمريكا 10 مساء
مباراة ويلز وإنجلترا 10 مساء
يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022
مباراة أستراليا والدنمارك 6 مساء
مباراة تونس وفرنسا 6 مساء
مباراة السعودية والمكسيك 10 مساء
مباراة الأرجنتين وبولندا 10 مساء
يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 
مباراة المغرب وكندا 6 مساء
مباراة كرواتيا وبلجيكا 6 مساء
مباراة اليابان وإسبانيا 10 مساء
مباراة كوستاريكا وألمانيا 10 مساء
يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022
مباراة غانا وأوروجواي 6 مساء
مباراة البرتغال وكوريا 6 مساء
مباراة البرازيل والكاميرون 10 مساء
مباراة صربيا وسويسرا 10 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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