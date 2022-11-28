دخل دور المجموعات من بطولة مونديال قطر 2022 في مراحله الحاسمة لتحديد المنتخبات المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة الأقوى في لعبة كرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومدنها الرياض ومكة، هذا وتتابع كل الجماهير مباريات منتخب السعودية في المونديال إلى جانب مباريات تونس والمغرب وقطر وكل المنتخبات العالمية.
جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية
- تُقام أربع مواجهات اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 في جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية (الرياض ومكة)، أول تلك المواجهات ستكون مباراة الكاميرون وصربيا، مباراة البرازيل اليوم في مونديال قطر ستكون ضد سويسرا تبدأ عند 7 مساء بتوقيت الرياض، تليها مباراة البرتغال وأوروجواي.
- مباراة السعودية القادمة في كاس العالم 2022 في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ستكون ضد المكسيك ستكون يوم الأربعاء 30 نوفمبر وتبدأ عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية، مباراة تونس القادمة ستكون في نفس هذا اليوم وتبدأ عند الساعة السادسة مساء.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية
|المباراة
|الموعد في الرياض
|يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
|مباراة الكاميرون وصربيا
|1 ظهرا
|مباراة غانا وكوريا
|4 مساء
|مباراة البرازيل وسويسرا
|7 مساء
|مباراة البرتغال وأوروجواي
|10 مساء
|يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
|مباراة السنغال والإكوادور
|6 مساء
|مباراة هولندا وقطر
|6 مساء
|مباراة إيران وأمريكا
|10 مساء
|مباراة ويلز وإنجلترا
|10 مساء
|يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022
|مباراة أستراليا والدنمارك
|6 مساء
|مباراة تونس وفرنسا
|6 مساء
|مباراة السعودية والمكسيك
|10 مساء
|مباراة الأرجنتين وبولندا
|10 مساء
|يوم الخميس 1 ديسمبر 2022
|مباراة المغرب وكندا
|6 مساء
|مباراة كرواتيا وبلجيكا
|6 مساء
|مباراة اليابان وإسبانيا
|10 مساء
|مباراة كوستاريكا وألمانيا
|10 مساء
|يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022
|مباراة غانا وأوروجواي
|6 مساء
|مباراة البرتغال وكوريا
|6 مساء
|مباراة البرازيل والكاميرون
|10 مساء
|مباراة صربيا وسويسرا
|10 مساء