تتواصل الفرق المشاركة في مونديال قطر 2022 في تقديم عروض قوية وفي مقدمتها المنتخبات العربية والتي من المرتقب أن يتمكن أحدهم من التأهل للدور 16، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت، حيث تتابع الجماهير اللكويتية كل مباريات المونديال عن كثب.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت

تُقام الجمعة 25 نوفمبر أربع مواجهات في سادس أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الكويت، حيث تبدأ الجمعة مواجهات الجولة الثانية، مباراة قطر اليوم الجمعة في المونديال سوف تكون ضد السنغال في المجموعة الأولى وستكون مباراة صعبة، مباراة إنجلترا اليوم سوف تكون امام أمريكا في مقابلة مرتقبة. موعد مباراة منتخب تونس القادمة في الجولة الثانية من مواعيد مباريات مونديال 2022 بتوقيت الكويت، سوف تكون غدًا السبت عند الساعة 1 ظهرًا وسوف تكون أمام أستراليا، حيث يبحث منتخب تونس عن الفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم. موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في كأس العالم 2022 بعد غدًا الأحد 27 نوفمبر، وستكون ضد بلجيكا عند الساعة 4 مساء بتوقيت الكويت، وفي حال فوز أو تعادل منتخب المغرب سيقترب من التأهل.