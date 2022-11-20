نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا والعاصمة باريس لكل الجماهير التي تترقب متابعة مباريات المونديال الحالي في دولة قطر، هذا وقد أكد خبراء اللعبة وكذلك انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم، أن نسخة كأس العالم 2022 الحالية سوف تكون أقوى البطولات في تاريخ نهائي المونديال، الجماهير التي ستتابع مونديال 2022 بتوقيت فرنسا سوف تتابع كل المباريات ولكن بالأخص سوف تتابع مباريات فرنسا وتونس والمغرب نظرًا للجاليات الكبيرة من تونس والمغرب في فرنسا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا

جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا والعاصمة باريس يبدأ مع حفل الافتتاح والذي سيكون يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 عند الساعة الثالثة بتوقيت الدولة الأوروبية، ومباراة الافتتاح في الخامسة مساء وتجمع بين قطر والإكوادور. جدول مواعيد مباريات تونس في كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا يبدأ من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة ضد الدنمارك عند الثانية ظهرا، مباراة تونس وأستراليا القادمة يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة 11 صباحا، مباراة تونس وفرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر في الرابعة مساء. مواعيد مباريات المغرب في مونديال 2022 بتوقيت فرنسا تبدأ من يوم الأربعاء 23 نوفمبر ومباراة هامة ضد كرواتيا عند الساعة 11 صباحًا، ثم مباراة المغرب وبلجيكا يوم الأحد 27 نوفمبر عند الساعة 2 ظهرًا، ثم مباراة المغرب وكندا يوم الخميس 1 ديسمبر عند الساعة 4 مساء.