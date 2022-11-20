مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا والعاصمة باريس لكل الجماهير التي تترقب متابعة مباريات المونديال الحالي في دولة قطر، هذا وقد أكد خبراء اللعبة وكذلك انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للكرة القدم، أن نسخة كأس العالم 2022 الحالية سوف تكون أقوى البطولات في تاريخ نهائي المونديال، الجماهير التي ستتابع مونديال 2022 بتوقيت فرنسا سوف تتابع كل المباريات ولكن بالأخص سوف تتابع مباريات فرنسا وتونس والمغرب نظرًا للجاليات الكبيرة من تونس والمغرب في فرنسا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا

  1. جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا والعاصمة باريس يبدأ مع حفل الافتتاح والذي سيكون يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 عند الساعة الثالثة بتوقيت الدولة الأوروبية، ومباراة الافتتاح في الخامسة مساء وتجمع بين قطر والإكوادور.
  2. جدول مواعيد مباريات تونس في كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا يبدأ من يوم الثلاثاء 22 نوفمبر ومباراة ضد الدنمارك عند الثانية ظهرا، مباراة تونس وأستراليا القادمة يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة 11 صباحا، مباراة تونس وفرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر في الرابعة مساء.

  3. مواعيد مباريات تونس والمغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا
  4. مواعيد مباريات المغرب في مونديال 2022 بتوقيت فرنسا تبدأ من يوم الأربعاء 23 نوفمبر ومباراة هامة ضد كرواتيا عند الساعة 11 صباحًا، ثم مباراة المغرب وبلجيكا يوم الأحد 27 نوفمبر عند الساعة 2 ظهرًا، ثم مباراة المغرب وكندا يوم الخميس 1 ديسمبر عند الساعة 4 مساء.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا
المباراة الموعد
يوم الأحد 20 نوفمبر 2022
حفل الافتتاح 3 مساء
مباراة قطر والإكوادور 5 مساء
يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022
مباراة إنجلتر وإيران 2 ظهرا
مباراة السنغال وهولندا 5 مساء
مباراة امريكا وويلز 8 مساء
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة الأرجنتين والسعودية 11 صباحا
مباراة تونس والدنمارك 2 ظهرا
مباراة المكسيك وبولندا 5 مساء
مباراة فرنسا وأستراليا 8 مساء
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 11 صباحا
مباراة ألمانيا واليابان 2 ظهرا
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 5 مساء
مباراة بلجيكا وكندا 8 مساء
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 11 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرتغال وغانا 5 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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