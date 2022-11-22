مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا

توجد جاليات عربية كبيرة في كندا تترقب متابعة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 الحالي في النسخة رقم 22 من البطولة الأهم في لعبة كرة القدم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا ومدنها تورنتو ومونتريال وأوتاوا، هذا وقد بدأت بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر 2022 في قطر، يشارك في البطولة أربعة منتخبات عربية وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر، كما يشارك منتخب كندا لكرة القدم.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا

  1. ثالث أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا ومدن تورنتو وأوتاوا ومونتريال يبدأ عند الساعة 5 فجرا ومباراة السعودية مع الأرجنتين، وفي هذا اليوم يبدأ منتخب تونس مشواره في مونديال قطر بمواجهة الدنمارك عند الساعة 8 صباحا.
  2. جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت كندا يبدأ يوم الأربعاء 23 نوفمبر ومباراة هامة ضد كرواتيا، مباراة المغرب وبلجيكا سوف تكون يوم الأحد 27 نوفمبر، مباراة المغرب وكندا سوف تكون يوم الخميس 1 ديسمبر.

  3. مواعيد مباريات تونس والمغرب وكندا في كأس العالم بتوقيت تورنتو
  4. كندا والمغرب سوف يكونا في مجموعة واحدة في كأس العالم 2022 وهي المجموعة السادسة القوية التي تضم أيضًا بلجيكا وكرواتيا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا
المباراة الموعد في تورنتو وأوتاوا
يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
مباراة الأرجنتين والسعودية 5 صباحا
مباراة تونس والدنمارك 8 صباحا
مباراة المكسيك وبولندا 11 صباحًا
مباراة فرنسا وأستراليا 2 عصرا
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 5 صباحا
مباراة ألمانيا واليابان 8 صباحا
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 11 صباحًا
مباراة بلجيكا وكندا 2 عصرا
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 5 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 8 صباحا
مباراة البرتغال وغانا 11 صباحًا
مباراة البرازيل وصربيا 2 عصرا
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 5 صباحا
مباراة قطر والسنغال 8 صباحا
مباراة هولندا والإكوادور 11 صباحًا
مباراة إنجلترا وأمريكا 2 عصرا
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة تونس وأستراليا 5 صباحا
مباراة السعودية وبولندا 8 صباحا
مباراة فرنسا والدنمارك 11 صباحًا
مباراة الأرجنتين والمكسيك 2 عصرا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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