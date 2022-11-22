توجد جاليات عربية كبيرة في كندا تترقب متابعة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 الحالي في النسخة رقم 22 من البطولة الأهم في لعبة كرة القدم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا ومدنها تورنتو ومونتريال وأوتاوا، هذا وقد بدأت بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر 2022 في قطر، يشارك في البطولة أربعة منتخبات عربية وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر، كما يشارك منتخب كندا لكرة القدم.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا
- ثالث أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا ومدن تورنتو وأوتاوا ومونتريال يبدأ عند الساعة 5 فجرا ومباراة السعودية مع الأرجنتين، وفي هذا اليوم يبدأ منتخب تونس مشواره في مونديال قطر بمواجهة الدنمارك عند الساعة 8 صباحا.
- جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت كندا يبدأ يوم الأربعاء 23 نوفمبر ومباراة هامة ضد كرواتيا، مباراة المغرب وبلجيكا سوف تكون يوم الأحد 27 نوفمبر، مباراة المغرب وكندا سوف تكون يوم الخميس 1 ديسمبر.
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- كندا والمغرب سوف يكونا في مجموعة واحدة في كأس العالم 2022 وهي المجموعة السادسة القوية التي تضم أيضًا بلجيكا وكرواتيا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا
|المباراة
|الموعد في تورنتو وأوتاوا
|يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
|مباراة الأرجنتين والسعودية
|5 صباحا
|مباراة تونس والدنمارك
|8 صباحا
|مباراة المكسيك وبولندا
|11 صباحًا
|مباراة فرنسا وأستراليا
|2 عصرا
|يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
|مباراة المغرب وكرواتيا
|5 صباحا
|مباراة ألمانيا واليابان
|8 صباحا
|مباراة إسبانيا وكوستاريكا
|11 صباحًا
|مباراة بلجيكا وكندا
|2 عصرا
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|5 صباحا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|8 صباحا
|مباراة البرتغال وغانا
|11 صباحًا
|مباراة البرازيل وصربيا
|2 عصرا
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|5 صباحا
|مباراة قطر والسنغال
|8 صباحا
|مباراة هولندا والإكوادور
|11 صباحًا
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|2 عصرا
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة تونس وأستراليا
|5 صباحا
|مباراة السعودية وبولندا
|8 صباحا
|مباراة فرنسا والدنمارك
|11 صباحًا
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|2 عصرا