توجد جاليات عربية كبيرة في كندا تترقب متابعة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022 الحالي في النسخة رقم 22 من البطولة الأهم في لعبة كرة القدم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا ومدنها تورنتو ومونتريال وأوتاوا، هذا وقد بدأت بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر 2022 في قطر، يشارك في البطولة أربعة منتخبات عربية وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر، كما يشارك منتخب كندا لكرة القدم.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا

ثالث أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت كندا ومدن تورنتو وأوتاوا ومونتريال يبدأ عند الساعة 5 فجرا ومباراة السعودية مع الأرجنتين، وفي هذا اليوم يبدأ منتخب تونس مشواره في مونديال قطر بمواجهة الدنمارك عند الساعة 8 صباحا. جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بتوقيت كندا يبدأ يوم الأربعاء 23 نوفمبر ومباراة هامة ضد كرواتيا، مباراة المغرب وبلجيكا سوف تكون يوم الأحد 27 نوفمبر، مباراة المغرب وكندا سوف تكون يوم الخميس 1 ديسمبر. كندا والمغرب سوف يكونا في مجموعة واحدة في كأس العالم 2022 وهي المجموعة السادسة القوية التي تضم أيضًا بلجيكا وكرواتيا.