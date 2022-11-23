مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا

يتابع العالم مباريات مونديال قطر 2022 وهي البطولة الأهم في لعبة كرة القدم على مستوى العالم بمشاركة 32 منتخبُا بينهم أربعة منتخبات عربية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا وعاصمتها أوكلاند، هذا وتتواجد جاليات عربية كبيرة في نيوزيلندا سوف تتابع مباريات المونديال ومباريات منتخبات المغرب وتونس والسعودية وقطر وباقي منتخبات العالم.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا

  1. اليوم سيكون رابع أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا والعاصمة أوكلاند، تبدأ مباريات اليوم بمباراة مرتقبة للمنتخب المغربي مع وصيف البطولة الماضية منتخب كرواتيا، كما ستقام اليوم مباريات لمنتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان وبلجيكا.

  2. مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أوكلاند نيوزيلندا
    مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت أوكلاند نيوزيلندا
  3. باقي جدول مباريات تونس في كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا ستكون البداية والمباراة الثانية لنسور قرطاج يوم السبت 26 نوفمبر ولقاء ضد أستراليا، في حين ختام مباريات تونس في المجموعة الثالثة ستكون ضد بطل العالم منتخب فرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا
المباراة الموعد بتوقيت أوكلاند
يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وكرواتيا 11 مساء
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة ألمانيا واليابان 2 فجرًا
مباراة إسبانيا وكوستاريكا 5 صباحًا
مباراة بلجيكا وكندا 8 صباحًا
مباراة سويسرا والكاميرون 11 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 2 فجرًا
مباراة البرتغال وغانا 5 صباحًا
مباراة البرازيل وصربيا 8 صباحًا
مباراة ويلز وإيران 11 مساء
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة قطر والسنغال 2 فجرًا
مباراة هولندا والإكوادور 5 صباحًا
مباراة إنجلترا وأمريكا 8 صباحًا
مباراة تونس وأستراليا 11 مساء
يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
مباراة السعودية وبولندا 2 فجرًا
مباراة فرنسا والدنمارك 5 صباحًا
مباراة الأرجنتين والمكسيك 8 صباحًا
مباراة اليابان وكوستاريكا 11 مساء
يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة المغرب وبلجيكا 2 فجرًا
مباراة كرواتيا وكندا 5 صباحًا
مباراة إسبانيا وألمانيا 8 صباحًا
مباراة الكاميرون وصربيا 11 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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