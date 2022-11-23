يتابع العالم مباريات مونديال قطر 2022 وهي البطولة الأهم في لعبة كرة القدم على مستوى العالم بمشاركة 32 منتخبُا بينهم أربعة منتخبات عربية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا وعاصمتها أوكلاند، هذا وتتواجد جاليات عربية كبيرة في نيوزيلندا سوف تتابع مباريات المونديال ومباريات منتخبات المغرب وتونس والسعودية وقطر وباقي منتخبات العالم.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا
- اليوم سيكون رابع أيام جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا والعاصمة أوكلاند، تبدأ مباريات اليوم بمباراة مرتقبة للمنتخب المغربي مع وصيف البطولة الماضية منتخب كرواتيا، كما ستقام اليوم مباريات لمنتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان وبلجيكا.
-
- باقي جدول مباريات تونس في كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا ستكون البداية والمباراة الثانية لنسور قرطاج يوم السبت 26 نوفمبر ولقاء ضد أستراليا، في حين ختام مباريات تونس في المجموعة الثالثة ستكون ضد بطل العالم منتخب فرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت نيوزيلندا
|المباراة
|الموعد بتوقيت أوكلاند
|يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
|مباراة المغرب وكرواتيا
|11 مساء
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة ألمانيا واليابان
|2 فجرًا
|مباراة إسبانيا وكوستاريكا
|5 صباحًا
|مباراة بلجيكا وكندا
|8 صباحًا
|مباراة سويسرا والكاميرون
|11 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|2 فجرًا
|مباراة البرتغال وغانا
|5 صباحًا
|مباراة البرازيل وصربيا
|8 صباحًا
|مباراة ويلز وإيران
|11 مساء
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة قطر والسنغال
|2 فجرًا
|مباراة هولندا والإكوادور
|5 صباحًا
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|8 صباحًا
|مباراة تونس وأستراليا
|11 مساء
|يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
|مباراة السعودية وبولندا
|2 فجرًا
|مباراة فرنسا والدنمارك
|5 صباحًا
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|8 صباحًا
|مباراة اليابان وكوستاريكا
|11 مساء
|يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
|مباراة المغرب وبلجيكا
|2 فجرًا
|مباراة كرواتيا وكندا
|5 صباحًا
|مباراة إسبانيا وألمانيا
|8 صباحًا
|مباراة الكاميرون وصربيا
|11 مساء