مواعيد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30-11-2021 والقنوات الناقلة لليوم الأول من البطولة

تنطلق مباريات جدول كأس العرب 2021 بداية من اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر وبداية دور المجموعات، حيث تقام أربع مباريات كل يوم، مع وجود يوم راحة بين كل جولة من الجولات الثلاثة في هذا الدور، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات كأس العرب 2021 اليوم الثلاثاء وأول أيام تلك البطولة المرتقبة، يشارك في البطولة العربية 2021 للمنتخبات 16 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهايته بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30-11-2021

تُقام اليوم الثلاثاء أربع مباريات في البطولة العربية للمنتخبات، بواقع مباراتين في المجموعة الأولى ومثلهما في المجموعة الثانية، مباراة العراق وعمان في كأس العرب اليوم هي افتتاحية مباريات المجموعة الأولى، وتُقام على ملعب استاد الجنوب يديرها الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، وتبدأ في الرابعة بتوقيت العراق، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب قطر مع منتخب البحرين على استاد البيت، يقود تلك المباراة الحكم البولندي سيمون مارسينياك.

في المجموعة الثانية وجدول مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء، يلتقي منتخب سوريا مع منتخب الإمارات عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والكويت، وفي افتتاحية مباريات تلك المجموعة، موعدنا مع مباراة تونس وموريتانيا في قمة عربية بنكهة إفريقية خالصة على ملعب أحمد بن علي المونديالي، حيث تبدأ تلك المباراة في الواحدة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية بعد الظهر بتوقيت الإمارات، وهي ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، يدير المباراة الحكم الإيراني علي رضا.