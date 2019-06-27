مواعيد مباريات كوبا أمريكا في دور الثمانية | شامل لقاء البرازيل ضد باراجواي والأرجنتين ضد فنزويلا

بدأنا مع مشهد جديد من بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، فبعد مسيرة حافلة بالقوة والإثارة والمفاجآت شهدنها بمرحلة المجموعات، أخيراً نجح ثمانية منتخبات في التأهل للدور ربع النهائي أو ما يُطلق عليه دور الثمانية، وهي منتخبات البرازيل وفنزويلا كمتأهلين عن منتخبات المجموعة الأولى تأهل منتخب البرازيل برصيد سبع نقاط، ومنتخب فنزويلا كثاني برصيد خمس نقاط، وتأهل منتخبي كولومبيا كأول عن المجموعة الثانية برصيد تسع ومنتخب الأرجنتين كثاني عن المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط .

وتأهل منتخب أوروجواي كأول برصيد سبع نقاط عن المجموعة الثالثة، ومنتخب تشيلي كثاني برصيد ست نقاط عن المجموعة الثالثة، ثم تأهل كل من منتخب بيرو كثالث عن المجموعة الأولى كأعلى رصيد من النقاط للحاصلين على المركز الثالث بالمجموعات الثلاثة وذلك بأربع نقاط، وتأهل منتخب باراجواي كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية بفارق الهداف عن اليابان بالمجموعة الثالثة، ونحن في انتظار لقاءين هامين هما بداية مباريات دور الثمانية مع مباراة البرازيل ضد باراجواي، ومباراة الأرجنتين ضد فنزويلا .. فإليكم مواعيد تلك المباراتان حسب توقيت مصر والسعودية .

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي القادمة ببطولة كوبا أمريكا

حيث من المقرر أن تُفتتح مباريات الدور ربع النهائي في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف صباحاُ بتوقيت السعودية يوم الجمعة 28 يونيو وتجمع كل من منتخب البرازيل صاحب الضيافة والذي ينتظر جماهيره بشغف كبير رؤية فريقهم متوجاً بالبطولة، ضد منتخب باراغواي الذي قاده فارق الأهداف فقط كالتأهل كأفضل ثالث .

ويلتقي منتخب الأرجنتين الذي أدى أداء لم يرقى أبداً لمستوى أسماء النجوم الذي يضمها الفريق وفي مقدمتهم بالقطع الأسطوري ليونيل ميسي ضد منتخب فنزويلا المُنظم للغاية والقوي وذلك في الساعة التاسعة مساء القاهرة والعاشرة مساء السعودية يوم الجمعة 28 يونيو 2019 .