مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019 اليوم بوليفيا ضد بيرو | شامل لقاء البرازيل ضد فنزويلا

بطولة كوبا أمريكا 2019 السحر الكروي يشهده العالم، عنوان للكرة الجميلة التي يُقدمها كوكبة من النجوم بقارة أمريكا الجنوبية لأكبر المنتخبات العالمية، ولا شك أن بطولة كوبا أمريكا بنسختها الحالية شهدت العديد من المفاجئات فضلاً عن أداء مُميز ورائع قدمته المنتخبات المشاركة .

ولا شك أن بطولة كوبا أمريكا منذ أن كانت بنسختها القديمة وتحمل اسم بطولة كأس أمريكا الجنوبية، تحظى باهتمام كبير للغاية لدى الجماهير العربية التي ترى فيها وجبة كروية دسمة يمكنهم من خلالها متابعة لوحاتٍ كروية من السحر والجمال على المستطيل الأخضر، وإليكم فيما يلي أهم مواعيد مباريات كوبا أمريكا المنتظرة اليوم .

مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم

استهل افتتاح البطولة المنتخب الُضيف منتخب البرازيل أولى مبارياته أما بوليفيا ليتفوق عليها بثلاث أهداف بمباراة سهلة بكل المقاييس على أبناء السامبا، ثم تبعها المباراة الكبيرة بين الأرجنتين وكولومبيا والتي حقق فيها المنتخب الكولومبي فوزاً يستحقه بعد أداء رائع بهدفين دون رد .

وتنتهي مباريات كل من بيرو وفنزويلا ومباراة قطر وباراغواي بالتعادل الأولى سلبياً والثانية بهدفين لكل فريق، أما مباراة أوروجواي والأكوادور فلقد اكتسحت الأولى الثانية بأربعة أهداف دون مقابل، وتأتي مباراة اليابان ضد تشيلي ليشهد فيها أبناء الساموراي هزيمة ثقيلة أمام تشيلي حاملة اللقب بأربعة أهداف دون رد .. والآن إليكم مواعيد المباريات المنتظرة اليوم بالبطولة والتي تضم مباراة بوليفيا ضد بيرو يعقبها حسابياً في اليوم التالي مباراة البرازيل ضد فنزويلا .

حيث يلتقي منتخب بوليفيا الجريح بهزيمة ثقيلة ضد البرازيل أمام منتخب بيرو القوي في الساعة 11.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 12.30 صباحاً بتوقيت السعودية اليوم الثلاثاء، ثم يأتي اللقاء الهام جداً والقوي بين منتخبي البرازيل وفنزويلا في تمام الساعة 2.30 صباحاً بتوقيت القاهرة و 3.30 صباحاً بتوقيت السعودية .