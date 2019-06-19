مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019 اليوم لقاء قطر ضد كولومبيا المُنتظر | شامل لقاء الأرجنتين ضد باراغواي

اشتعلت بطولة كوبا أمريكا بنسختها الحالية 2019، فنتائج مُعظم مباريات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات جاءت مُثيرة للغاية، ودالة على مشروع بطولة كبير يُقدم لجماهير الكرة بأمريكا الجنوبية والجماهير العالمية العاشقة لفن قارة كرة القدم وسحرها أمريكا اللاتينية، كل ما يتطلعون إليه من المتعة والتشويق والإثارة .

فالمنتخب البرازيلي صاحب الأرض والجمهور، رغم تمكنه من اجتياز بوليفيا السهلة بثلاثة أهداف بمباراة الافتتاح، إلا أنه واجه بالمباراة الثانية فنزويلا العنيدة ليتعادل معها بدون أهداف رغم إلغاء ثلاثة أهداف كاملة للبرازيل بالمباراة، وينتظر السامبا لقاء صعب أمام بيرو، ثم يتعثر منتخب اليابان أما تشيلي برباعية ويتعثر منتخب إكوادور أما باراغواي برباعية مماثلة، ثم نأتي لمباريات اليوم الجامعة بين قطر وكولومبيا ثم مباراة أخرى هامة تجمع الأرجنتين وباراغواي، فهيا بنا نتعرف على مواعيد تلك المباريات اليوم بالتفاصيل الهامة .

مواعيد مباريات اليوم بكوبا أمريكا

مباراة قطر ضد كولومبيا، هي المباراة الأولى المنتظرة اليوم بعد أن قدم المنتخب القطري أداء قوي أمام الباراغواي، واستطاع أن يحول هزيمته بهدفين كاملين لتعادل ايجابي 2.2 ويدخل مباراته أمام كولومبيا القوية والتي استطاعت أن تهزم الأرجنتين بالمباراة الأولي بهدفين بعد أداء رائع، وفي جعبته نقطة وحيدة مقابل ثلاث نقاط لمنتخب كولومبيا .

أما المنتخب الأرجنتيني الجريح صفر النقاط بقيادة ميسي، سوف يلتقي منتخب باراغواي الذي قدم هو الأخر مباراة قوية أمام قطر تؤكد أنه ليس بالخصم السهل .

وتلتقي قطر اليوم ضد كولومبيا في تمام الساعة 11.30 من مساء القاهرة، 12.30 من صباح السعودية، ويلتقي منتخب الأرجنتين ضد باراغواي الساعة 2.30 صباحاً بتوقيت القاهرة و 3.30 من صباح الخميس بتوقيت السعودية، ويلاحظ أن المواعيد قد تجاوزت يوم الأربعاء إلى الخميس بسبب فروق التوقيت الزمني مع أمريكا الجنوبية .