مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019 | تشيلي ضد أوروغواي والإكوادور ضد اليابان شامل موقف المنتخبات من جدول الترتيب

بدأت بطولة كوبا أمريكا تدخل مرحلة الكبار، فلقد تحدد وتأكد وصول خمسة منتخبات من أصل ثمانية إلى الدور ربع النهائي الذي سوف يتميز حتماً بقوة أداء وإثارة لم تغيب يوماً عن بطولات كوبا أمريكا الجامعة لأفضل المنتخبات الكروية سحراً في قارة الكرة .. أمريكا الجنوبية، ولقد تأكد صعود كل من البرازيل صاحبة الأرض والجمهور مُتصدرة المجموعة الأولى، بالإضافة إلى فنزويلا وصيفة البرازيل عن المجموعة الأولى، وكأفضل ثالث صعدت بيرو عن المجموعة الأولى أيضاً .

وصعد عن المجموعة الثانية القوية، منتخب كولومبيا كمتصدر عن تلك المجموعة بالعلامة الكاملة بحصد 9 نقاط من ثلاث مباريات، ومنتخب الأرجنتين وصيف المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وأداءٍ ضعيف وغير مُنتظر من التانجو، واليوم سوف نعرض إليكم المواعيد المنتظرة لاستكمال باقي فرق الدور ربع النهائي وذلك عبر مباراتان سوف يُلعبان اليوم بتوقيت أمريكا الجنوبية، وهما مباراة تشيلي ضد أوروغواي ومباراة الإكوادور ضد اليابان .. فإليكم المواعيد وفق توقيت مصر والسعودية .

مواعيد مباريات كوبا أمريكا

فاليوم سوف يتحدد المتأهل عن المجموعة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2019 للدور ربع النهائي، ولقد تأكد خروج الإكوادور من البطولة والتي لا تحتفظ في رصيدها من مباراتان ضد تشيلي وضد أوروغواي بأي نقاط بعد هزيمتين، ويتنافس كل من أوروغواي برصيد 4 نقاط واليابان برصيد نقطة واحدة على التأهل عن المجموعة .

وإن كانت بالطبع مهمة أوروغواي أصعب أمام منتخب تشيلي القوي والذي ضمن التأهل برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين لكن موقف أوروغواي من النقاط والأهداف سوف يعطيها فرصة أكبر من اليابان للتأهل فيكفيها التعادل لتضمن تأهلها بصحبة تشيلي، وتحتاج اليابان أن تحقق فوزاً كبيراً على الإكوادور لتتمكن من تحقيق فارق من الأهداف يمكنها من التأهل حال هزيمة أوروغواي أمام تشيلي .

وعن مواعيد المباريات المنتظرة اليوم، فسوق تلتقي تشيلي ضد أوروغواي وأيضاً سوف تلتقي اليابان ضد الإكوادور في نفس التوقيت نظراً لآن تلك المباراتان في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعة ” ج ” وتأتي المباراتان في تمام الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة والثانية صباح الثلاثاء بتوقيت السعودية .