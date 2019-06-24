مواعيد مباريات مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2019| موعد مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية

إليكم جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم تريب مجموعة المنتخب المصري في بطولة إفريقيا الجارية في الفترة، ومعا بداية مباريات البطولة الإفريقية، يرغب الجميع في التعرف على مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019، وتوقيت ماتش ولقاء مصر المقبل، لذلك سنتابع معكم من خلال هذا الموضوع عبر موقع كلمة الإخباري، كل ما يخص مباريات المنتخب المصري في كأس إفريقيا، من حيث موعد المباراة، والقنوات الناقلة، ونتيجة مباراة مصر في كل مباراة، من اجل تقريب متابعي منتخب الفراعنة من كل جديد بخصوص المنتخب الوطني المصري.

جدول مباريات مصر في كأس إفريقيا 2019

مواعيد وجدول مباريات المنتخب المصري في كأس إفريقيا 2019، بدأ بتاريخ يوم الجمعة الموافق ل 21 يونيو 2019، في حفل افتتاح كأس إفريقيا، في المواجهة التي تمكن من خلالها المنتخب المصري، من تحيق الفوز على زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، سجله المهاجم تريزيجيه.

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وئما مع موعد مباريات مصر في البطولة الإفريقية، حيث ثاني مباريات المنتخب المصري، ستكون ضد جمهورية الكونغو، وسيكون موعد مباراة مصر والكونغو القادمة، يوم الأربعاء الموافق ل 26 يونيو 2019، وستنطلق تلك المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر المحلي.

أما موعد مباراة مصر وأوغندا في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، سيكون يوم الأحد الموافق ل 30 يونيو 2019، وستنطلق تلك المباراة، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت مصر المحلي.

ترتيب مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2019