مواعيد مباريات منتخب الإمارات للناشئين في كأس العالم 2025 تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

يشارك منتخب الإمارات تحت 17 سنة في كأس العالم للناشئين 2025 التي تستضيفها دولة قطر وتنطلق في الثالث من نوفمبر 2025، مشاركة منتخب الإمارات في كأس العالم تحت 17 سنة 2025 هي المشاركة الرابعة للأبيض، حيث تأهل للبطولة من قبل ثلاث مرات، خرج مرتين من دور المجموعات، وفي نسخة 2009 تأهل لدور الثمانية.

مباريات منتخب الإمارات في كأس العالم للناشئين 2025 منقولة على أي قناة

جاء منتخب الإمارات للناشئين في المجموعة الثالثة القوية لمونديال تحت 17، حيث يلعب الأبيض مع منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا، بخصوص القنوات الناقلة لمباريات الإمارات في كأس العالم للناشئين فسوف تكون منقولة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكاس الرياضية.

مواعيد مباريات الإمارات في كأس العالم للناشئين 2025:

– يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 مباراة الإمارات وكوستاريكا للناشئين الساعة 4.30 مساء بتوقيت دبي.

– يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 مباراة الإمارات وكرواتيا للناشئين الساعة 7.15 مساء بتوقيت دبي.

– يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 مباراة الإمارات والسنغال للناشئين الساعة 6.45 مساء بتوقيت دبي.