مواعيد مباريات منتخب السعودية الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

يستعد منتخب السعودية الأوليمبي بكل قوة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 وتحقيق ميدالية من الميداليات الثلاثة، وتحقيق إنجاز كبير يليق بالأخضر الأوليمبي وجماهيره، حيث يشارك في أولمبياد طوكيو 16 منتخبًا أولمبيًا، وزعتهم القرعة على أربع مجموعات.

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ويشارك في الأولمبياد وتحديدًا في لعبة كرة القدم منتخب عربي آخر إلى جانب السعودية، وهو المنتخب المصري، والذي يأمل في تحقيق إنجاز هو الآخر، لكن القرعة أوقعت الفراعنة في مجموعة صعبة.

مجموعة السعودية في أولمبياد طوكيو 2021

كما ذكرنا من قبل، قسمت قرعة أولمبياد طوكيو المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، وجاء منتخب السعودية الأولمبي في المجموعة الرابعة مع البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار، مجموعات أولمبياد طوكيو جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: فرنسا، اليابان، جنوب إفريقيا، المكسيك.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، رومانيا، هندوراس.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، مصر، إسبانيا، أستراليا.

المجموعة الرابعة: السعودية، البرازيل، ألمانيا: كوت ديفوار.

مواعيد مباريات السعودية الأوليمبي في أولمبياد طوكيو

سيخوض منتخب السعودية الأوليمبي مباراة كل ثلاثة أيام في دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم، حيث سيلتقي الأخضر أولا مع كوت ديفوار، ثم يواجه ألمانيا، قبل أن يختتم مبارياته في البرازيل، مواعيد مباريات السعودية الأوليمبي في اليابان كالتالي:

– مباراة السعودية وكوت ديفوار الأوليمبي يوم الخميس 22 يوليو 2021 عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة.

– مباراة السعودية وألمانيا الأوليمبي يوم الأحد 25 يوليو 2021 عند الساعة 9.30 مساء.

– مباراة السعودية والبرازيل الأوليمبي يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 عند الساعة 6 مساء.