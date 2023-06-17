تستضيف تايلاند بطولة كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 2 يوليو 2023 بمشاركة 16 منتخبًا من تلك الفئة السنية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية للناشئين في كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة، هذا ويسعى المنتخب السعودي إلى التتويج بلقب تلك البطولة وسوف يقابل منافسة قوية من منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية.

مواعيد مباريات منتخب السعودية للناشئين في كأس آسيا 2023 تحت 17

تبدأ مواعيد جدول مباريات منتخب السعودية للناشئين في كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة من يوم الجمعة 16 يونيو ومباراة هامة ضد أستراليا، يوم الإثنين 19 يونيو مباراة السعودي ضد طاجيكستان، يوم الخميس 22 يونيو وختام مباريات المجموعة ومباراة ضد الصين.

منتخب السعودية تحت 17 سنة يلعب في المجموعة الثالثة مع أستراليا وطاجيكستان والصين، يضم الدور الأول من كأس آسيا للناشئين أربع مجموعات، يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات السعودية للناشئين في كأس آسيا 2023 تحت 17:

– يوم الجمعة 16 يونيو مباراة السعودية وأستراليا.

– يوم الإثنين 19 يونيو مباراة السعودية وطاجيكستان الساعة 5 مساء بتوقيت الرياض.

– يوم الخميس 22 يونيو مباراة السعودية والصين للناشئين الساعة 1 ظهرًا بتوقيت الرياض.