مواعيد مباريات منتخب العراق المتبقية في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

مباريات منتخب العراق المتبقية في تصفيات مونديال 2022 خلال المرحلة الثانية وقبل الأخيرة عن قارة آسيا وبعد فترة التوقف الكبيرة ستكون ثلاث مباريات فاصلة وحاسمة، حيث سيحاول الأخضر العراقي المحافظة على صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وتنتظره مباريات مباشرة مع منافسيه على التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات وهما المنتخبين الإيراني والبحريني، هذا وتضم المجموعة الثالثة أيضًا منتخبي هونج كونج وكمبوديا.

مواعيد مباريات العراق المتبقية في تصفيات المونديال 2022

حتى الآن لعب منتخب العراق خمس مباريات، تصدر من خلالهم المجموعة برصيد 11 نقطة، وبنفس عدد المباريات يأتي منتخب البحرين في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ثم إيران في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، هونج كونج رابعة برصيد 5 نقاط، كمبوديا الأخيرة برصيد نقطة واحدة، المباريات المتبقية لمنتخب العراق في تصفيات كأس العالم ستكون ضد هونج كونج، وكمبوديا، وإيران.