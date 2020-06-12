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مواعيد مباريات منتخب العراق المتبقية في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

بواسطة محمود عطا الله
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مباريات منتخب العراق المتبقية في تصفيات مونديال 2022 خلال المرحلة الثانية وقبل الأخيرة عن قارة آسيا وبعد فترة التوقف الكبيرة ستكون ثلاث مباريات فاصلة وحاسمة، حيث سيحاول الأخضر العراقي المحافظة على صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وتنتظره مباريات مباشرة مع منافسيه على التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات وهما المنتخبين الإيراني والبحريني، هذا وتضم المجموعة الثالثة أيضًا منتخبي هونج كونج وكمبوديا.

مواعيد مباريات العراق المتبقية في تصفيات المونديال 2022

حتى الآن لعب منتخب العراق خمس مباريات، تصدر من خلالهم المجموعة برصيد 11 نقطة، وبنفس عدد المباريات يأتي منتخب البحرين في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ثم إيران في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، هونج كونج رابعة برصيد 5 نقاط، كمبوديا الأخيرة برصيد نقطة واحدة، المباريات المتبقية لمنتخب العراق في تصفيات كأس العالم ستكون ضد هونج كونج، وكمبوديا، وإيران.

مواعيد مباريات العراق المتبقية في تصفيات كأس العالم
المباراة التاريخ
مباراة العراق وهونج كونج 13 أكتوبر 2020
مباراة العراق وكمبوديا 12 نوفمبر 2020
مباراة العراق وإيران 17 نوفمبر 2020
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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