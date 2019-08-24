ننشر جدول مواعيد مباريات العراق في تصفيات مونديال 2022 كما ننشر موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، وتلك التصفيات مؤهلة أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا الصين 2023، مجموعة العراق في تصفيات المونديال هي المجموعة الثالثة القوية وتضم منتخبات العراق وإيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، نظام تلك المرحلة من تصفيات كأس العالم (مونديال 2022) تضم 40 منتخبا وضعتهم القرعة في 8 مجموعات، يصعد بنهاية هذا الدور للمرحلة الأخيرة من التصفيات 12 منتخب، وهم أوائل المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مواعيد مباريات منتخب العراق في تصفيات مونديال 2022

الاتحاد العراقي لكرة القدم، منح الثقة مجددا في المدير الفني السلوفيني كاتانيتش، القنوات الناقلة لجدول مواعيد مباريات العراق في تصفيات المونديال 2022 هي قنوات bein sports الناقل الرسمي لكل مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر، موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات مونديال 2022 في الجولة الأولى ستكون أمام البحرين يوم 5 سبتمبر 2019 وتقام بالمنامة عاصمة البحرين.

ثاني مواجهات مواعيد مباريات العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 ستكون يوم 10 أكتوبر 2019 أمام هونج كونج وتقام بالإمارات، موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم الجولة الثالثة ستكون يوم 15 أكتوبر أمام كمبوديا وتقام على ملعب كمبوديا، سيتنافس منتخب العراق على قمة تلك المجموعة مع إيران والبحرين.