مواعيد مباريات منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2026 ضد إندونيسيا والسعودية

مباريات منتخب العراق القادمة في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 سوف تُقام في السعودية خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2025 الجاري، مجموعة العراق هي المجموعة الثانية وتضم إلى جانب الأخضر العراقي منتخب السعودية مستضيف مباريات المجموعة ومنتخب إندونيسيا، يقود منتخب العراق الأول لكرة القدم المدير الفني الأسترالي أرنولد.

مسار منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2026 في تلك المرحلة التي تضم مجموعتين، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى مونديال أمريكا، على أن يتواجه وصيفا المجموعتين معًا والفائز يتأهل للملحق العالمي.

مباراة العراق وإندونيسيا القادمة:

هي أولى مباريات منتخب العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2026، منتخب إندونيسيا أصبح منتخبًا قويًا ويقدم كرة متطورة، وهو خصم ليس بالسهل، تُقام مباراة العراق ضد إندونيسيا يوم 11 أكتوبر 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والعراق.

مباراة العراق والسعودية:

هي مباراة القمة المرتقبة، وهي سوف تكون المحددة لبطل تلك المجموعة والمتأهل لنهائيات كأس العالم، تُقام المباراة يوم 14 أكتوبر 2025، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يحل المنتخب العراقي ضيفًا على الأخضر السعودي، موعد بداية المباراة عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق.