مواعيد مباريات منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2026 ضد إندونيسيا والسعودية

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات العراق القادمة في تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات العراق القادمة في تصفيات كأس العالم

مباريات منتخب العراق القادمة في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 سوف تُقام في السعودية خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2025 الجاري، مجموعة العراق هي المجموعة الثانية وتضم إلى جانب الأخضر العراقي منتخب السعودية مستضيف مباريات المجموعة ومنتخب إندونيسيا، يقود منتخب العراق الأول لكرة القدم المدير الفني الأسترالي أرنولد.

مسار منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2026 في تلك المرحلة التي تضم مجموعتين، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى مونديال أمريكا، على أن يتواجه وصيفا المجموعتين معًا والفائز يتأهل للملحق العالمي.

مباراة العراق وإندونيسيا القادمة:
هي أولى مباريات منتخب العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2026، منتخب إندونيسيا أصبح منتخبًا قويًا ويقدم كرة متطورة، وهو خصم ليس بالسهل، تُقام مباراة العراق ضد إندونيسيا يوم 11 أكتوبر 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والعراق.

مباراة العراق والسعودية:
هي مباراة القمة المرتقبة، وهي سوف تكون المحددة لبطل تلك المجموعة والمتأهل لنهائيات كأس العالم، تُقام المباراة يوم 14 أكتوبر 2025، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يحل المنتخب العراقي ضيفًا على الأخضر السعودي، موعد بداية المباراة عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق.

جدول مواعيد مباريات منتخب العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2026
التاريخ المباراة الموعد
11 أكتوبر 2025 مباراة العراق وإندونيسيا الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد والرياض
14 أكتوبر 2025 مباراة العراق والسعودية الساعة 10.30 مساء بتوقيت بغداد والرياض
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

موعد مباراة العراق وإندونيسيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة