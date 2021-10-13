خلال الفترة القادمة والمتبقية من العام الحالي، يدخل منتخب الكويت في عدة تجارب ودية تجهيزًا للمنافسات الرسمية المرتقبة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات منتخب الكويت القادمة 2021، حيث نجح الاتحاد الكويتي في تنظيم عدة مباريات ودية مع منتخبات أوروبية وسوف تعود بالنفع على عناصر المنتخب الكويتي، وتزيد من خبراتهم في اللعبة.

مواعيد مباريات منتخب الكويت القادمة 2021