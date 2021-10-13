خلال الفترة القادمة والمتبقية من العام الحالي، يدخل منتخب الكويت في عدة تجارب ودية تجهيزًا للمنافسات الرسمية المرتقبة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات منتخب الكويت القادمة 2021، حيث نجح الاتحاد الكويتي في تنظيم عدة مباريات ودية مع منتخبات أوروبية وسوف تعود بالنفع على عناصر المنتخب الكويتي، وتزيد من خبراتهم في اللعبة.
مواعيد مباريات منتخب الكويت القادمة 2021
- موعد مباراة الكويت والتشيك القادمة: تُقام تلك المباراة يوم 11 نوفمبر 2021 خلال أيام الفيفا، تُقام المباراة على ملعب أندروف بالتشيك، طبقًا لتصنيف الفيفا لمنتخبات العالم يأتي منتخب الكويت في المركز 142 عالميًا، في حين يأتي منتخب التشيك في المركز 31 عالميًا.
- موعد مباراة الكويت وليتوانيا القادمة: تقام يوم 15 نوفمبر 2021 أي بعد أربعة أيام من لقاء التشيك، حيث يسافر منتخب الكويت من التشيك إلى ليتوانيا لمواجهة منتخبها الأول على ملعب الاتحاد، منتخب ليتوانيا لكرة القدم في التصنيف 137 عالميا، مباراة الكويت القادمة ضد ليتوانيا سوف تكون الثانية تاريخيا بينهما، بعدما التقيا من قبل لأول مرة في مباراة ودية عام 2006، فاز فيها منتخب الكويت بهدف دون رد، أحرز هدف الكويت وقتها فهد الحمد.