مواعيد مباريات منتخب الكويت في تصفيات مونديال 2022

ننشر جدول مواعيد مباريات الكويت في تصفيات مونديال 2022 تلك التصفيات المشتركة والمؤهلة أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا الصين 2023، كما نقدم موعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات كأس العالم (مونديال 2022)، وكل المواعيد والقنوات الناقلة، أوقعت القرعة منتخب الكويت في المجموعة الثانية، مجموعة الكويت في تصفيات المونديال تضم الكويت وأستراليا والأردن ونيبال وتايوان، تضم تلك المرحلة من التصفيات 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات، يصعد منهم 12 منتخب للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وهم أوائل المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مواعيد مباريات منتخب الكويت في تصفيات المونديال 2022 القادمة

القنوات الناقلة لمباريات منتخب الكويت في تصفيات مونديال 2022 هي قنوات Bein sports الناقل الحصري لكل مباريات التصفيات بالقارة الآسيوية، موعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 الأولى ستكون يوم 5 سبتمبر 2019، وستكون أمام منتخب نيبال وتقام على ملعب جابر الكبير في الكويت، حيث من المرتقب أن يشهد الملعب حضور جماهيري كبير في انطلاق بداية التصفيات.

موعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات مونديال 2022 ستكون مباراة قمة المجموعة ولقاء صعب مع منتخب استراليا يوم 10 سبتمبر 2019، ومباراة الجولة الثانية من مجموعة الكويت في التصفيات، وتقام في الكويت، جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم يتكون من ثماني مباريات، أربعة ذهاب ومثلهم عودة.