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مواعيد مباريات منتخب الكويت في تصفيات مونديال 2022

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
مواعيد مباريات منتخب الكويت في تصفيات مونديال 2022
مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

ننشر جدول مواعيد مباريات الكويت في تصفيات مونديال 2022 تلك التصفيات المشتركة والمؤهلة أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا الصين 2023، كما نقدم موعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات كأس العالم (مونديال 2022)، وكل المواعيد والقنوات الناقلة، أوقعت القرعة منتخب الكويت في المجموعة الثانية، مجموعة الكويت في تصفيات المونديال تضم الكويت وأستراليا والأردن ونيبال وتايوان، تضم تلك المرحلة من التصفيات 40 منتخبا، قسمتهم القرعة على ثماني مجموعات، يصعد منهم 12 منتخب للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وهم أوائل المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مواعيد مباريات منتخب الكويت في تصفيات المونديال 2022 القادمة

القنوات الناقلة لمباريات منتخب الكويت في تصفيات مونديال 2022 هي قنوات Bein sports الناقل الحصري لكل مباريات التصفيات بالقارة الآسيوية، موعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 الأولى ستكون يوم 5 سبتمبر 2019، وستكون أمام منتخب نيبال وتقام على ملعب جابر الكبير في الكويت، حيث من المرتقب أن يشهد الملعب حضور جماهيري كبير في انطلاق بداية التصفيات.

موعد مباراة الكويت القادمة في تصفيات مونديال 2022 ستكون مباراة قمة المجموعة ولقاء صعب مع منتخب استراليا يوم 10 سبتمبر 2019، ومباراة الجولة الثانية من مجموعة الكويت في التصفيات، وتقام في الكويت، جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم يتكون من ثماني مباريات، أربعة ذهاب ومثلهم عودة.

مواعيد مباريات الكويت في تصفيات كأس العالم “مونديال 2022” كأس آسيا 2023
الموعدالمباراةالموعد بتوقيت الكويتالمكان
يوم 5 سبتمبر 2019مباراة الكويت ونيبال8.00 مساءالكويت
يوم 10 سبتمبر 2019مباراة الكويت وأستراليا6.30 مساءالكويت
يوم 10 أكتوبر 2019مباراة الكويت والأردن7.00 مساءعمان
يوم 14 نوفمبر 2019مباراة الكويت وتايوانالكويت
يوم 19 نوفمبر 2019مباراة الكويت ونيبالالكويت
يوم 26 مارس 2020مباراة الكويت وأسترالياأستراليا
يوم 31 مارس 2020مباراة الكويت والأردنالكويت
يوم 9 يونيو 2020مباراة الكويت وتايوانتايوان

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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