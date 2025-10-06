مواعيد مباريات منتخب اليمن القادمة في تصفيات كأس أمم آسيا.. ضد بروناي وبوتان

عدد من المباريات القوية والحاسمة تنتظر المنتخب اليمني خلال الفترة القادمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، حيث يُكمل الأحمر اليمني مشواره في تصفيات كأس أمم آسيا 2027، منتخب اليمن يلعب ضمن المجموعة الثانية من تلك التصفيات، والتي تضم منتخبات اليمن ولبنان وبروناي وتايوان.

ترتيب مجموعة اليمن في تصفيات كأس أمم آسيا 2027 يتصدره بعد جولتين المنتخب اللبناني برصيد 4 نقاط، ييه منتخب بروناي برصيد 4 نقاط، ترتيب منتخب اليمن في تصفيات آسيا هو المركز الثالث برصيد نقطتين، منتخب بوتان في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

مباراة اليمن وبروناي القادمة:

موعد مباراة اليمن القادمة في تصفيات آسيا ضد بروناي سوف تكون يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وهي مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، حيث يحل منتخب اليمن ضيفًا على بروناي، تبدأ المباراة عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت السعودية.

كما يتقابل المنتخبين اليمن وبروناي مرة ثانية يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الرابعة، تُقام المباراة على ملعب نادي الصليبخات في الكويت، موعد بداية اللقاء عند الساعة 8.30 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

مباراة اليمن وبوتان القادمة

وهي المباراة الخامسة لليمن في تلك المجموعة، وسوف تُقام يوم 18 نوفمبر 2025 القادم، وسوف يُكشف عن تفاصيل اللقاء خلال الأيام القادمة، بالتوفيق لمنتخب اليمن.