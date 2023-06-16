مواعيد مباريات منتخب اليمن للناشئين في كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

تتابع ملايين الجماهير العربية مباريات منتخب اليمن للناشئين في كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة والتي تُقام في تايلاند خلال الفترة من 15 يونيو حتى 2 يوليو 2023، حيث يُقدم منتخب اليمن تحت 17 سنة عروضًا قوية في تلك البطولة، ويبدو أنه سوف يذهب فيها بعيدًا ليحقق إنجازًا تاريخيًا في تلك البطولة وتلك الفئة السنية.

القنوات الناقلة لمباريات اليمن للناشئين في كأس آسيا 2023

عدة قنوات تذيع مباريات منتخب اليمن للناشئين تحت 17 سنة في كأس آسيا 2023 بتايلاند، حيث تتمكن الجماهير العربية من مشاهدة مباريات ناشئي منتخب اليمن على قنوات بي إن سبورتس آسيا والكأس التاسعة والتي تذيع البطولة لكل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داخل الإمارات يمكنك متابعة المباريات على قنوات أبوظبي الرياضية، داخل السعودية يمكنك متابعة المباريات على قنوات ssc.

مواعيد مباريات اليمن للناشئين في كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة:

– يوم الخميس 15 يونيو 2023 مباراة اليمن وماليزيا.

– يوم الأحد 18 يونيو 2023 مباراة اليمن ولاوس للناشئين الساعة 1 ظهرًا بتوقيت السعودية 2 بتوقيت الإمارات.

– يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 مباراة اليمن وتايلاند الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية 4 مساء بتوقيت الإمارات.