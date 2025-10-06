مواعيد مباريات منتخب سوريا القادمة في تصفيات كأس أمم آسيا.. ضد ميانمار وباكستان

تنتظر منتخب سوريا الأول لكرة القدم، عدد مباريات الرسمية الهامة القادمة، في طريقة للتأهل في تصفيات كأس أمم آسيا 2027، حيث يخوض المنتخب السوري خلال اكتوبر 2025 عدد من المباريات تترقبها كل الجماهير، وهناك مباريات لمنتخب سوريا خلال شهر نوفمبر 2025 أيضًا، نسور قاسيون قادرون على حسم التأهل لنهائي كأس آسيا بالفعل.

مجموعة سوريا في تصفيات كأس آسيا 2027 هي المجموعة الخامسة وتضم منتخبات سوريا وميانمار وباكستان وأفغانستان، بعد جولتين يتصدر المنتخب السوري جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه ميانمار بنفس الرصيد، ثم أفغانستان وباكستان بلا رصيد.

مباراة سوريا وميانمار القادمة:

موعد مباراة منتخب سوريا القادمة أمام مياننمار يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في السعودية، وهي مباراة الجولة الثالثة، تُلعب المباراة على ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي، موعد المباراة عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية.

كما يلتقي المنتخبين السوري وميانمار في الجولة الرابعة من تلك المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في ميانمار، موعد بدايتها عند الساعة 1.30 ظهرًا بتوقيت السعودية.

مباراة سوريا وباكستان القادمة:

في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا، يحل منتخب سوريا ضيفًا على منتخب باكستان يوم18 نوفمبر 2025، موعد بداية المباراة عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت السعودية.