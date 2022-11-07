مواعيد مباريات منتخب سوريا القادمة 2022

يستعد منتخب سوريا الأول بكل جدية للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023، وحتى انطلاق تلك البطولة يخوض نسور قاسيون العديد من المواجهات الودية، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات سوريا الودية القادمة خلال الفترة المتبقية من عام 2022، حيث يخوض الأحمر السوري معسكريين في الإمارات الأول خلال نوفمبر، والثاني في ديسمبر 2022.
مواعيد مباريات سوريا القادمة 2022 بالإمارات
- يبدأ جدول مواعيد مباريات منتخب سوريا الودية القادمة في الإمارات 2022 مع مباراة ودية دولية منافسه فيها سوف يكون منتخب أوروبي وهو بيلاروسيا، وسوف يتخلل معسكر المنتخب السوري في الإمارات خلال شهر نوفمبر الجاري ثلاث مباريات.
- سوف يلتقي منتخب سوريا خلال نوفمبر مع منتخب فنزويلا ومنتخب الجزائر للمحليين.
- وفي شهر ديسمبر 2022، سوف يلعب المنتخب السوري مواجهتين وديتين مع المنتخب العماني.
- يقود المنتخب السوري المدير الفني الوطني حسام السيد.
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- جدول مواعيد مباريات سوريا الودية القادمة 2022 في الإمارات:
– مباراة سوريا والجزائر للمحليين.
– مباراة سوريا وبيلاروسيا يوم 17 نوفمبر 2022 الساعة 7 مساء بتوقيت دمشق.
– مباراة سوريا وفنزويلا يوم 20 نوفمبر 2022.
– مباراة سوريا وعمان 23 ديسمبر 2022.
– مباراة سوريا وعمان 30 ديسمبر 2022.