مواعيد مباريات منتخب سوريا القادمة 2022

يستعد منتخب سوريا الأول بكل جدية للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023، وحتى انطلاق تلك البطولة يخوض نسور قاسيون العديد من المواجهات الودية، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات سوريا الودية القادمة خلال الفترة المتبقية من عام 2022، حيث يخوض الأحمر السوري معسكريين في الإمارات الأول خلال نوفمبر، والثاني في ديسمبر 2022.

مواعيد مباريات سوريا القادمة 2022 بالإمارات