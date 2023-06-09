مواعيد مباريات منتخب عمان في بطولة اتحاد غرب آسيا 2023 والقنوات الناقلة

لأول مرة في تاريخه، يخوض منتخب عمان الأول لكرة القدم، بطولة كأس اتحاد وسط آسيا 2023، التي تُقام في أوزبكستان خلال الفترة من 10 حتى 20 يونيو 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وجدول مواعيد مباريات منتخب عمان في بطولة اتحاد وسط آسيا 2023، تُقام البطولة خلال التوقف الدولي، منتخب عمان يشارك في البطولة كضيف، مجموع منتخبات البطولة سبعة منتخبات.

بطولة اتحاد وسط آسيا 2023

بخصوص القنوات الناقلة لمباريات منتخب عمان في بطولة اتحاد وسط آسيا 2023 بأوزبكستان فمن المرتقب أن تكون منقولة على قناة عمان الرياضية (لكن حتى الآن ليس هناك تصريح رسمي بذلك)، ومن المرتقب أن تكون البطولة منقولة على القنوات الرياضية لدول الاتحاد ومنها أوزبكستان وإيران.

مواعيد مباريات عمان في بطولة اتحاد وسط آسيا 2023:

– المجموعة الأولى: أوزبكستان، عمان، طاجيكستان، تركمانستان.

– المجموعة الثانية: إيران، أفغانستان، قرغيزستان.

مباريات عمان:

– يوم الأحد 11 يونيو 2023 مباراة عمان وأوزبكستان الساعة 7.30 مساء بتوقيت مسقط.

– يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 مباراة عمان وطاجيكستان الساعة 5.30 مساء بتوقيت مسقط.

– يوم السبت 17 يونيو 2023 مباراة عمان وتركمانستان الساعة 5.30 مساء بتوقيت مسقط.