مواعيد مباريات منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2026 ضد قطر والإمارات

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات عمان القادمة في تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

مباريات منتخب عمان الأول لكرة القدم القادمة في شهر أكتوبر 2025 سوف تكون في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 بآسيا، يلعب منتخب الإمارات ضمن مجموعة قطر والإمارات، والمجموعة الأخري تضم السعودية والعراق وإندونيسيا، مجموعة عمان في تصفيات المونديال تُقام في الدوحة.

طريق عمان في تصفيات كأس العالم 2025 ومجموعة قطر والإمارات، تُقام بين فرق المجموعة دوري من دور واحد، يتأهل بطل كل مجموعة لمونديال أمريكا، على أن يلتقي وصيفا المجموعتين في لقاء فاصل للتأهل للمحلق العالمي.

مباراة عمان وقطر القادمة:
هي المباراة الأولى لمنتخب عمان في تصفيات كأس العالم، وتُقام يوم 8 أكتوبر 2025، تبدأ عند الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط.


مباراة عمان والإمارات:
ثاني المباريات وتُقام يوم 11 أكتوبر 2025، تبدأ عند الساعة 9.15 مساء بتوقيت مسقط.
منتخب عمان خاض العديد من التجارب الودية كان أهمها المشاركة في بطولة وسط آسيا وقد خلالها مباريات مميزة تحت قياادة ميدره الفني المخضرم الجديد كارلوس كيروش.

جدول مواعيد مباريات منتخب عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2026
التاريخ المباراة الموعد
8 أكتوبر 2025 مباراة عمان وقطر الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط
11 أكتوبر 2025 مباراة عمان والإمارات الساعة 9.15 مساء بتوقيت مسقط
