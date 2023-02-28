مواعيد مباريات منتخب عمان في كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

يشارك منتخب عمان للشباب في كأس آسيا تحت 20 سنة التي تُقام في أوزبكستان خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مجموعة وجدول مباريات منتخب سلطنة عمان في كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، يشارك في البطولة 16 منتخبًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، مجموعة منتخب عمان للشباب هي المجموعة الثالثة، وتضم إلى جانب الأحمر منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية وطاجيكستان.

مواعيد مباريات عمان في كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

تبدأ مواعيد جدول مباريات منتخب سلطنة عمان في كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة يوم الخميس 2 مارس 2023 ومباراة ضد كوريا الجنوبية، وهي أصعب مباريات الأحمر الشاب في المجموعة، مباراة عمان وطاجيكستان الثانية ستكون يوم الأحد 5 مارس، ويوم الأربعاء 8 مارس ستكون المباراة الثالثة ضد المنتخب الأردني، يذكر أن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل للدور ربع النهائي.

مباريات عمان للشباب في كأس آسيا تحت 20 سنة:

الخميس 2 مارس 2023 مباراة عمان وكوريا الجنوبية للشباب الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت مسقط.

الأحد 5 مارس 2023 مباراة عمان وطاجيكستان تحت 20 سنة الساعة 4 مساء بتوقيت مسقط ودبي.

الأربعاء 8 مارس 2023 مباراة عمان والأردن الساعة 4 مساء بتوقيت مسقط ودبي.