مواعيد مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019| تفاصيل مباريات مصر وتونس والجزائر والمغرب فى أمم أفريقيا

ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو 2019 ويشارك في البطولة 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ومن بين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، 4 منتخبات عربية في 4 مجموعات مختلفة، ونقدم لكم في السطور التالية جدول مواعيد مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تضم منتخب الفراعنة ضمن المجموعة وسنوضح لكم كذلك جدول ومواعيد مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2019 فتابعونا.

مواعيد مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019

تضم المجموعة الأولى 4 منتخبات من بينهم منتخب مصر بقيادة النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا منتخب زيمبابوي الذي سيصطدم بالفراعنة في أول مواجهات المجموعة وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءًا، وستقام مباريات المجموعة الأولى كلها على ملعب استاد القاهرة الدولي، وإليكم جدول ومواعيد المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019:

المواجهة اليوم التوقيت الملعب مصر × زيمبابوى 21/6/2019 10:00 استاد القاهرة الدولي الكونغو الديمقراطية × أوغندا 22/6/2019 4:30 استاد القاهرة الدولي أوغندا × زيمبابوى 26/6/2019 7:00 استاد القاهرة الدولي مصر × الكونغو الديمقراطية 26/6/2019 10:00 استاد القاهرة الدولي مصر × أوغندا 30/6/2019 9:00 استاد القاهرة الدولي زيمبابوى × الكونغو الديمقراطية 30/6/2019 9:00 استاد 30 يونيو

جدول ومواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

يدخل المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لتكون المرة الثامنة له في البطولة حيث شارك في 24 بطولة كأس أمم أفريقية من قبل واستطاع حصد الكأس في 7 مرات من بينهم ثلاث مرات متتالين في عام 2006 و 2008 و 2010 وكان هذا آخر فوز للمنتخب بالبطولة، وسوف يحرص منتخب الفراعنة هذا العام على تقديم أفضل أداء له طمعًا في التتويج بالبطولة وحصد كأس آخر ينضم لإنجازات الفراعنة.

مواعيد مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 كاملة

يوم الجمعة 21/ 6/ 2019.. مصر × زيمبابوى.. الساعة 10

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يوم السبت 22/ 6/ 2019.. الكونغو الديمقراطية × أوغندا.. الساعة 4:30 م

يوم السبت 22/ 6/ 2019.. نيجيريا × بوروندى.. الساعة 7:00 م

يوم السبت 22/ 6/ 2019.. غينيا × مدغشقر.. الساعة 10:00 م

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يوم الأحد 23/ 6/ 2019.. المغرب × ناميبيا.. الساعة 4:30 م

يوم الأحد 23/ 6/ 2019.. السنغال × تنزانيا.. الساعة 7:00 م

يوم الأحد 23/ 6/ 2019.. الجزائر × كينيا.. الساعة 10:00 م

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يوم الإثنين 24/ 6/ 2019.. ساحل العاج × جنوب أفريقيا.. الساعة 4:30 م

يوم الإثنين 24/ 6/ 2019.. تونس × أنجولا.. الساعة 7:00 م

يوم الإثنين 24/ 6/ 2019.. مالى × موريتانيا.. الساعة 10:00 م

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يوم الثلاثاء 25/ 6/ 2019.. الكاميرون × غينيا بيساو.. الساعة 7:00 م

يوم الثلاثاء 25/ 6/ 2019.. غانا × بنين.. الساعة 10:00 م

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يوم الأربعاء 26/ 6/ 2019.. نيجيريا × غينيا.. الساعة 4:30 م

يوم الأربعاء 26/ 6/ 2019.. أوغندا × زيمبابوى.. الساعة 7:00 م

يوم الأربعاء 26/ 6/ 2019.. مصر × الكونغو الديمقراطية.. الساعة 10:00 م

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يوم الخميس 27/ 6/ 2019.. مدغشقر × بوروندى.. الساعة 4:30 م

يوم الخميس 27/ 6/ 2019.. السنغال × الجزائر.. الساعة 7:00 م

يوم الخميس 27/ 6/ 2019.. كينيا × تنزانيا.. الساعة 10:00 م

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يوم الجمعة 28/ 6/ 2019.. تونس × مالى.. الساعة 4:30 م

يوم الجمعة 28/ 6/ 2019.. المغرب × ساحل العاج.. الساعة 7:00 م

يوم الجمعة 28/ 6/ 2019.. جنوب أفريقيا × ناميبيا.. الساعة 10:00 م

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يوم السبت 29/ 6/ 2019.. موريتانيا × أنجولا.. الساعة 4:30 م

يوم السبت 29/ 6/ 2019..الكاميرون × غانا.. الساعة 7:00 م

يوم السبت 29/ 6/ 2019.. بنين × غينيا بيساو.. الساعة 10 م

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يوم الأحد 30/ 6/ 2019.. بوروندى × غينيا.. الساعة 6:00 م

يوم الأحد 30/ 6/ 2019.. مدغشقر × نيجيريا.. الساعة 6:00 م

يوم الأحد 30/ 6/ 2019.. أوغندا × مصر.. الساعة 9:00 م

يوم الأحد 30/ 6/ 2019.. زيمبابوى × الكونغو الديمقراطية.. الساعة 9:00 م

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يوم الاثنين 1/ 7/ 2019.. جنوب أفريقيا × المغرب.. الساعة 6:00 م

يوم الاثنين 1/ 7/ 2019.. ناميبيا × ساحل العاج.. الساعة 6:00 م

يوم الاثنين 1/ 7/ 2019.. تنزانيا × الجزائر.. الساعة 9:00 م

يوم الاثنين 1/ 7/ 2019.. كينيا × السنغال.. الساعة 9:00 م

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يوم الثلاثاء 2/ 7/ 2019.. بنين × الكاميرون.. الساعة 6:00 م

يوم الثلاثاء 2/ 7/ 2019.. غينيا بيساو × غانا.. الساعة 6:00 م

يوم الثلاثاء 2/ 7/ 2019.. أنجولا × مالى.. الساعة 9:00 م

يوم الثلاثاء 2/ 7/ 2019.. موريتانيا × تونس.. الساعة 9:00 م

مواعيد مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019

نشر اليوم السابع على موقعه انفوجراف تفصيلي عن دور المجموعات ومواعيده: