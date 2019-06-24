مواعيد مُباريات اليوم الاثنين لكأس الأمم الإفريقية | شامل لقاء كوت ديفوار ضد جنوب أفريقيا وتونس ضد أنجولا

بدأ قِطار التنافس في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر يأخذ طريقه سريعاً نحو الاشتعال، فالحقيقة التي تجلت خلال اللقاءات الكُروية التي جرت منذ مباراة الافتتاح والتي جمعت صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري ضد زيمبابوي حتى مباراة أمس الأحد والتي جمعت الجزائر ضد كينيا، مروراً بجميع اللقاءات التي أكدت أن الكرة الإفريقية فعلياً نضجت ولم يعد فيها منتخب قوي وآخر ضعيف بل إن شئت قل منتخب يملك الخبرة وآخر لا يزال يجمعها .

وشملت نتائج المباريات الماضية حتى اللحظة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، فوز مصر بهدف على زيمبابوي فوز أوغندا على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، فوز المنتخب النيجيري على منتخب بوروندي بهدفٍ وحيد، تعادل كل من منتخبي غينيا ومدغشقر إيجابياً وذلك بهدفين لكل منهما، فوز المغرب على ناميبيا بهدف واحد، فوز السنغال على تنزانيا بهدفين بلا مقابل، فوز الجزائر على كينيا بهدفين بلا رد، واليوم الاثنين تُستكمل مباريات المجموعة ” د ” بلقاء قوي يجمع جنوب إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار، ثم تبدأ مباريات المجموعة الخامسة للجولة الأولى بلقاء منتخبي تونس وأنجولا ومباراة مالي وموريتانيا .. فإليكم المواعيد المُقررة لمباريات اليوم بتوقيت مصر والسعودية وتونس .

مواعيد مباريات الاثنين بكأس أمم أفريقيا

يشهد اليوم الاثنين 24 يونيو لمباريات كأس الأمم الإفريقية بمصر، ثلاث لقاءات منهما لقاءين أحد أطرافهما منتخبات عربية هما المنتخب التونسي والمنتخب الموريتاني، أما المباراة الثالثة فتجمع قوتين إفريقيتين من العيار الثقيل وهما كوت ديفوار ضد جنوب أفريقيا، وإن كانت كفة التوقعات تُرجح فوز منتخب الأفيال الإيفواري على منتخب الأولاد الجنوب إفريقي .

حيث تبدأ مباريات اليوم الاثنين لكأس أمم أفريقيا بلقاء يجمع منتخب جنوب أفريقيا ضد ساحل العاج في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساءً .. الخامسة والنصف بتوقيت السعودية مساءً .

ثم يلي بعد ذلك، مباراة ثانية تجمع منتخب تونس ضد منتخب أنجولا، وهو لقاء ليس سهل بالمرة على نسور قرطاج فالمنتخب الأنجولي يتميز بالسرعة والمهارة بشكل كبير وقادر على تجاوز أي منتخب إفريقي، وتأتي مباراة اليوم بين تونس وأنجولا الساعة السابعة مساء القاهرة الثامنة مساء السعودية وبتوقيت تونس الساعة السادسة مساءً .

والمباراة الختامية ليوم الاثنين بكأس أمم أفريقيا 2019، تكن بين منتخبي مالي المُنظم وصاحب الخبرات الكبيرة بالبطولات الإفريقية ضد منتخب موريتانيا قليل الخبرة وذلك الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية .