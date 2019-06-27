مواعيد مُباريات اليوم الخميس بكأس الأمم الإفريقية بمختلف التوقيتات | شامل لقاء الجزائر ضد السنغال المُنتظر

بدأت كأس الأمم الإفريقية بمباريتها تأخذ التوجه الأكثر صعوبة وتحديداً لمشهد الصاعدين للدور الثاني، فلقد تمكن كل من منتخب مصر ومنتخب نيجيريا من تأكيد حجز مكانهما كأول الصاعدين للدور الثاني، وذلك بعد الفوز الذي حققه المنتخب المصري الأربعاء على الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدفين دون مقابل، سبقه فوز منتخب نيجيريا على نظيره منتخب غينيا بنتيجة هدف بلا رد .

واليوم تُستكمل تلك المباريات الحاسمة، بثلاث لقاءات هامة تضم ست منتخبات قد يتحدد على إثرها مشهد المجموعتين الثانية حيث يلتقي فيها منتخب مدغشقر ضد منتخب بوروندي، والمجموعة الثالثة حيث يلتقي فيها كل من منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال ومنتخب كينيا ضد منتخب تنزانيا .. فإليكم مواعيد تلك المباريات بتوقيتات مصر والجزائر والسعودية .

مواعيد مباريات الخميس بكأس أمم أفريقيا 2019

تبدأ مباريات اليوم الخميس كاستكمال لمباريات الجولة الثانية بمرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا وذلك بلقاء يجمع منتخب مدغشقر الذي حقق مفاجئة كبيرة بأدائه القوي رغم مشاركته الإفريقية الأولى بتعادل مع غينيا بهدفين لكل فريق في المباراة السابقة، ويلتقي مدغشقر مع بوروندي الجريح من هزيمته من نيجيريا في المباراة الأولى وذلك في الساعة 4.30 عصر القاهرة و 3.30 عصر الجزائر و 5.30 مساء السعودية .

ثم يأتي اللقاء الهام والذي من المتوقع أن يحسم اسم المتأهل عن المجموعة الثالثة للدور الثاني، والذي يجمع منتخب السنغال ضد الجزائر وفي رصيد كل منهما ثلاثة نقاط، وتأتي المباراة بين الجزائر والسنغال الساعة السابعة بتوقيت القاهرة مساءً والسادسة بتوقيت الجزائر مساءً والثامنة بتوقيت السعودية مساءً .

وتُختتم لقاءات اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا بلقاء الجريحين بلا نقاط عن المجموعة الثالثة، ليلتقي منتخب كينيا ضد منتخب تنزانيا في الساعة العاشر بتوقيت مصر مساءً والتاسعة بتوقيت الجزائر و11 مساءً بتوقيت السعودية .