مواعيد مُباريات اليوم السبت 22 يونيو | كأس الأمم الإفريقية 2019 بتوقيت مصر والسعودية

انطلقت كأس الأمم الإفريقية بنسختها 2019 من قلب إستاد القاهرة بمباراة الافتتاح والتي بدأها المنتخب المصري ضد منتخب زيمبابوي، ورغم فوز المنتخب المصري بهدفٍ وحيد أحرزه لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه بالدقيقة 41 من عمر اللقاء، ورغم أن المنتخب المصري حصد الثلاث نقاط من لقاء زيمبابوي إلا أن المخاوف انتابت مُحبي وعشاق منتخب الفراعنة بسبب الأداء المتواضع خلال دقائق الشوط الثاني .

وتظل الحقيقة أن البطولة لا تزال في بدايتها وربما يكون للمباريات القادمة والتي سوف يبدؤها منتخب مصر في ثاني لقاءاته أمام الكونغو الديمقراطية بتاريخ 26/6 يوم الأربعاء القادم مشهد جديد مُغاير للفراعنة، والآن سوف نقدم إليكم عبر هذا الرصد مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2019 بكأس الأمم الإفريقية، وذلك خلال الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة السمراء .. فإليكم تلك المباريات المُنتظرة اليوم بمواعيدها بتوقيت كل من مصر والسعودية .

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية السبت 22 يونيو 2019

اليوم السبت هو استكمال لمباريات الجولة الأولى للمجموعات ببطولة كأس أمم إفريقية، وهي استكمال للمباريات الافتتاحية لكل فريق مشارك بالبطولة بنسختها الجديدة، ومن المنتظر أن تشهد بطولة كأس أمم أفريقيا اليوم السبت ثلاث مباريات .

تكن بدايتها بين فريقي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في تمام الساعة 4.30 عصراً بتوقيت مصر و الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية .. وللمعلومة الفريقين هما مشاركين لكل من المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي بالمجموعة الأولى من البطولة .

ثم تأتي المباراة الثانية اليوم ببطولة كاس أمم إفريقيا لتجمع كل من نيجيريا أحد الفرق المُرشحة وبقوة لحصد اللقب ضد الفريق المتواضع لكنه طموح وعنيد منتخب بوروندي وذلك بالساعة السابعة مساء القاهرة الثامنة مساء السعودية، ويأتي اللقاء الثالث والأخير ضمن مباريات اليوم السبت ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لتجمع كل من منتخب غينيا ضد منتخب مدغشقر في تمام الساعة 10 من مساء القاهرة و 11 بتوقيت السعودية .