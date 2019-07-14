مواعيد مُباريات اليوم لكأس أمم أفريقيا للدور قبل النهائي بجميع التوقيتات | تونس ضد السنغال والجزائر ضد نيجيريا

وصل قطار الكرة السمراء ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر إلى المحطة قبل الأخيرة، إنه الدور قبل النهائي أو الدور نصف النهائي والذي يجمع بين أركانه الأربعة ركنين عربيين لمنتخبين كبيرين، فالبطولة السمراء أسفرت عن مربع ذهبي ضم كل من منتخبات الجزائر وتونس وهما لم يكونا ضمن المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة، بالإضافة لمنتخبي السنغال ونيجيريا وكانا من أوائل المرشحين لنيل اللقب.

واليوم الأحد الموافق 14 يوليو يلتقي كل من منتخبات الجزائر وتونس ضد منتخبات نيجيريا والسنغال في مباراتين من المتوقع أن يكونا من أفضل مباريات البطولة الإفريقية ليس في نسختها الحالية بمصر فقط، بل في تاريخ بطولات القارة السمراء على الإطلاق، فهيا بنا نتعرف على مواعيد المباراتين بجميع التوقيتات في السطور التالية.

مواعيد مباريات اليوم بنصف نهائي أمم أفريقيا

تتجه الأنظار اليوم الأحد لمباريات أمم أفريقيا والتي تنطلق بمباراة المنتخب التونسي ضد منتخب السنغال، ورغم أن منتخب تونس قد أدى أداء ليس بالمستوى المطلوب في الدور الأول إلا أن إقصاءه لمنتخب غانا بكافة نجومه بدور الستة عشر جعل الجميع يُدرك وفي مقدمتهم منتخب السنغال، أن نسور قرطاج لا يمكن صيدها بسهولة اليوم في المباراة المنتظرة.

لذلك سوف يكون لقاء تونس ضد السنغال عني بالمفاجآت فلا نستبعد أبداً أن تكن أسود التيرانجا السنغالية هي الضحية التالية لنسور قرطاج اليوم بعد أن اكتسب منتخب تونس بُعيد وصوله للدور قبل النهائي ثقة يصعب تجاهلها.

وتنطلق اليوم مباراة تونس ضد السنغال 6 مساء القاهرة بالتوقيت المصري، 5 من مساء تونس والمغرب والجزائر، والساعة 7 مساء العاصمة السعودية الرياض.

ثم نأتي للقاء الكروي الثاني، في مباريات المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا والذي يضم ويجمع منتخب الجزائر بما قدمه من أداء كبير أثبت وبرهن أنه جاء فعلياً ليحرز اللقب خاصة بعد أن تجاوز وببراعة مطلقة وجدية ورجولة منتخب كوت ديفوار الصعب بدور الثمانية، ضد منتخب نيجيريا الذي يُقدم أفضل وأرقى أداء كروي ممتع بالبطولة، وبالتأكيد لقاء يجمع محاربي الصحراء بحماسهم الذي يصعب كسره، ونسور نيجيريا بخبراتهم الكبيرة وكوكبة المحترفين بالفريق يصعب التكهن بنتيجته.

ويأتي لقاء منتخب الجزائر اليوم الأحد ضد منتخب نيجيريا الساعة التاسعة بتوقيت مصر مساءً، والعاشرة من توقيت الرياض مساءً، والثامنة من مساء العاصمة الجزائر.