مواعيد مُباريات دور الثمانية لكأس أُمم أفريقيا | الجزائر ضد كوت ديفوار وتونس ضد مدغشقر

الجولة الثانية من الدور ربع النهائي، هي الجولة التي ينتظرها الجميع ولما لا ؟ وهي المرحلة التي تضم ضمن مباريات دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا مباريات كل من الجزائر ضد كوت ديفوار ومباراة تونس ضد مدغشقر، مباراتان طرف كل منهما منتخب عربي يتطلع الجميع أن يجد منهما من يحمل لقب الكأس الإفريقية كممثل للعرب بتلك البطولة القوية.

ونحن بهذا التقرير سوف نستعرض معكم بشكل مباشر، مواعيد مباريات الجولة الختامية من دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، لنتعرف على موعد مباراة الجزائر وموعد مباراة تونس، كما سنوضح كافة التفاصيل والمعلومات الهامة قبل اللقاءين المُنتظرين .. فإليكم كامل التفاصيل.

مواعيد مباريات الخميس لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا

تبدأ مباريات الخميس بكأس أمم أفريقيا وذلك بالدور ربع النهائي، بلقاء قد يكون بالفعل أقوى لقاءات البطولة على الإطلاق، فهو اللقاء الذي يجمع المنتخب الجزائري الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن منذ أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا بل فاز في جميعها دون حتى تعادل، ضد منتخب كوت ديفوار الذي وصل لدور الثمانية بعد مواجهات قوية قد تُعطيه الأفضلية البدنية على منتخب الجزائر.

فلقد واجهت كوت ديفوار بالدور الأول منتخبات الكاميرون والمغرب وناميبيا، ثم منتخب مالي بدور الستة عشر، وذلك عكس منتخب الجزائر الذي رغم أداءه المميز إلا أنه لم يواجه أي منتخب قوي باستثناء منتخب السنغال بالدور الأول، ولذا ستكون مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار أول اختبار فني حقيقي لمحاربي الصحراء بالبطولة.

وتأتي مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار، يوم الخميس 11 يوليو 2019 الساعة السادسة من مساء توقيت مصر، والخامسة مساء توقيت الجزائر، والسابعة مساء توقيت العاصمة السعودية الرياض.

ثم نأتي للقاء الثاني الذي يجمع الخبرة التونسية الكبيرة في البطولة الإفريقية، ضد منتخب المفاجآت منتخب مدغشقر والذي ذهب بعيداً بالبطولة بعد أن حقق أكثر المفاجآت الكروية على الإطلاق بوصوله لدور الثمانية فيكفي فوز مدغشقر على منتخب نيجيريا بالدور الأول بنتيجة 2 .0 لكي يتسلح منتخب تونس بكامل الحذر عند مواجهة المنتخب المدغشقري القادر على تحقيق المفاجأة بالفعل وإقصاء نسور قرطاج.

ويأتي لقاء تونس ضد مدغشقر الخميس 11 يوليو 2019، بالساعة 9 من مساء القاهرة و8 من مساء تونس، والعاشرة مساء السعودية.