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جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 – دوري المجموعات مصر | المغرب | تونس | الجزائر

كتب أحمد آخر تحديث

أقيمت أمس قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر وذلك من أجل تحديد الـ 6 مجموعات التي يتكون منهم الدور الأول والمُكون من 24 مُنتخب وبين مجموعات سهلة إلى مجموعات نارية توزعت مجموعات كأس الأمم الأفريقية ويمكنكم الإطلاع على توزيع مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا : نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 تعرف على مجموعات البطولة + موعد اقامة البطولة هذا ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً جدول يشمل جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في دور المجموعات لكافة المُنتخبات العربية والغير عربية مع تمنياتنا بالتوفيق لكافة المُنتخبات العربية في هذه البطولة القارية العريقة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا مصر 2019

هذا وتم تقسيم المُنتخبات الـ 24 المُشاركين في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 إلى 6 مجموعات طبقا للـ 4 مستويات التي تم تقسيم المُنتخبات إليها لما جاء في تصنيف الفيفا وأداء المُنتخبات في الفترة السابقة و وُزعت المنتخبات العربية على المجموعات المُختلفة على النحو التالي:

المجموعة الأولىمصر
المجموعة الثالثةالجزائر
المجموعة الرابعة ” مجموعة الموت”المغرب
المجموعة الخامسةتونس – موريتانيا

هذا وتباينت مستويات مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 فبينما جاءت مصر في مجموعة سهلة نسبياً وكذلك تونس جاءت الجزائر في مجموعة متوسطة حيث يتنافس معها السنغال في تلك المجموعة بينما حلت في مجموعة الموت المغرب حيث تتنافس في نفس المجموعة مع كل من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا للصعود للمرحلة التالية.

جدول مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 

هذا وفيما يلي نستعرض مواعيد مُباريات كأس الأُمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر وذلك للـ 6 مجموعات مع استعراض الملاعب التي تستضيف مُباريات كل مجموعة من تلك المجموعات

مجموعات كأس أمم أفريقيا مصر 2019
مجموعات كأس أمم أفريقيا مصر 2019

موعد مُباريات مصر كأس أمم أفريقيا 2019 المجموعة الأولى

المجموعة الأولى ( مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي)

التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
21 يونيو 201910:00 مساءاًمنتخب مصرمنتخب زيمبابوياستاد القاهرة
22 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب الكونغو الديمقراطيةمنتخب أوغندا
26 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب أوغندامنتخب زيمبابوي
10:00 مساءاًمنتخب مصرمنتخب الكونغو الديمقراطية
30 يونيو 20199:00 مساءاًمنتخب أوغندامنتخب مصر
9:00 مساءاًمنتخب زيمبابويمنتخب الكونغو الديمقراطيةاستاد الدفاع الجوي

موعد مُباريات المجموعة الثانية كأس أمم أفريقيا مصر 2019 

المجموعة الثانية (نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي)

التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
22 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب نيجيريامنتخب بوروندياستاد الإسكندرية
10:00 مساءاًمنتخب غينيامنتخب مدغشقر
26 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب نيجيريامنتخب غينيا
27 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب مدغشقرمنتخب بوروندي
30 يونيو 20196:00 مساءاًمنتخب مدغشقرمنتخب نيجيريا
6:00 مساءاًمنتخب بورونديمنتخب غينيااستاد السلام

موعد مُباريات منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا مصر 2019 المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة (السنغال – الجزائر – تنزانيا – كينيا)

التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
23 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب السنغالمنتخب تنزانيااستاد الدفاع الجوي
10:00 مساءاًمنتخب الجزائرمنتخب كينيا
27 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب السنغالمنتخب الجزائر
10:00 مساءاًمنتخب كينيامنتخب تنزانيا
1 يوليو 20199:00 مساءاًمنتخب كينيامنتخب السنغال
9:00 مساءاًمنتخب تنزانيامنتخب الجزائراستاد السلام

موعد مُباريات المغرب وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا مصر 2019 – المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة (المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا)

التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
23 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب المغربمنتخب ناميبيااستاد السلام
24 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب كوت ديفوارمنتخب جنوب أفريقيا
28 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب المغربمنتخب كوت ديفوار
10:00 مساءاًمنتخب جنوب أفريقيامنتخب ناميبيا
1 يوليو 20196:00 مساءاًمنتخب جنوب أفريقيامنتخب المغرب
6:00 مساءاًمنتخب ناميبيامنتخب كوت ديفواراستاد الدفاع الجوي

موعد مُباريات تونس المجموعة الخامسة كأس أمم أفريقيا مصر 2019

المجموعة الخامسة (تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا)

التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
24 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب تونسمنتخب أنجولااستاد السويس
10:00 مساءاًمنتخب ماليمنتخب موريتانيا
28 يونيو 20194:30 عصراًمنتخب تونسمنتخب مالي
29  يونيو 20194:30 عصراًمنتخب موريتانيامنتخب أنجولا
2 يوليو 20199:00 مساءاًمنتخب موريتانيامنتخب تونس
9:00 مساءاًمنتخب أنجولامنتخب مالياستاد الإسماعيلية

مواعيد مُباريات المجموعة السادسة كأس أمم أفريقيا 2019 

المجموعة السادسة (الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو)

التاريخالتوقيتطرف المُباراة الأولطرف المُباراة الثانيالإستاد
25 يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب الكاميرونمنتخب غينيا بيساواستاد الإسماعيلية
10:00 مساءاًمنتخب غانامنتخب بنين
29  يونيو 20197:00 مساءاًمنتخب الكاميرونمنتخب غانا
10:00 مساءاًمنتخب بنينمنتخب غينيا بيساو
2 يوليو 20196:00 مساءاًمنتخب بنينمنتخب الكاميرون
6:00 مساءاًمنتخب غينيا بيساومنتخب غانااستاد السويس

هذا كان كل ما يخص مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في دوري المجموعات مصر 2019. تابعونا وتغطية كاملة عن بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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عن الكاتب

أحمد

مهندس مصري مهتم بالسياسة و الأخبار , وأجد متعة في كتابة الأخبار وحيثيات القوانين بجانب عملي

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