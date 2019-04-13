جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 – دوري المجموعات مصر | المغرب | تونس | الجزائر

أقيمت أمس قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر وذلك من أجل تحديد الـ 6 مجموعات التي يتكون منهم الدور الأول والمُكون من 24 مُنتخب وبين مجموعات سهلة إلى مجموعات نارية توزعت مجموعات كأس الأمم الأفريقية ويمكنكم الإطلاع على توزيع مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا : نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 تعرف على مجموعات البطولة + موعد اقامة البطولة هذا ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً جدول يشمل جميع مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في دور المجموعات لكافة المُنتخبات العربية والغير عربية مع تمنياتنا بالتوفيق لكافة المُنتخبات العربية في هذه البطولة القارية العريقة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا مصر 2019

هذا وتم تقسيم المُنتخبات الـ 24 المُشاركين في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 إلى 6 مجموعات طبقا للـ 4 مستويات التي تم تقسيم المُنتخبات إليها لما جاء في تصنيف الفيفا وأداء المُنتخبات في الفترة السابقة و وُزعت المنتخبات العربية على المجموعات المُختلفة على النحو التالي:

المجموعة الأولى مصر المجموعة الثالثة الجزائر المجموعة الرابعة ” مجموعة الموت” المغرب المجموعة الخامسة تونس – موريتانيا

هذا وتباينت مستويات مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 فبينما جاءت مصر في مجموعة سهلة نسبياً وكذلك تونس جاءت الجزائر في مجموعة متوسطة حيث يتنافس معها السنغال في تلك المجموعة بينما حلت في مجموعة الموت المغرب حيث تتنافس في نفس المجموعة مع كل من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا للصعود للمرحلة التالية.

جدول مواعيد مُباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

هذا وفيما يلي نستعرض مواعيد مُباريات كأس الأُمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر وذلك للـ 6 مجموعات مع استعراض الملاعب التي تستضيف مُباريات كل مجموعة من تلك المجموعات

موعد مُباريات مصر كأس أمم أفريقيا 2019 المجموعة الأولى

المجموعة الأولى ( مصر – الكونغو الديمقراطية – أوغندا – زيمبابوي) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 21 يونيو 2019 10:00 مساءاً منتخب مصر منتخب زيمبابوي استاد القاهرة 22 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب أوغندا 26 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب أوغندا منتخب زيمبابوي 10:00 مساءاً منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية 30 يونيو 2019 9:00 مساءاً منتخب أوغندا منتخب مصر 9:00 مساءاً منتخب زيمبابوي منتخب الكونغو الديمقراطية استاد الدفاع الجوي

موعد مُباريات المجموعة الثانية كأس أمم أفريقيا مصر 2019

المجموعة الثانية (نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 22 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب نيجيريا منتخب بوروندي استاد الإسكندرية 10:00 مساءاً منتخب غينيا منتخب مدغشقر 26 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب نيجيريا منتخب غينيا 27 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب مدغشقر منتخب بوروندي 30 يونيو 2019 6:00 مساءاً منتخب مدغشقر منتخب نيجيريا 6:00 مساءاً منتخب بوروندي منتخب غينيا استاد السلام

موعد مُباريات منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا مصر 2019 المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة (السنغال – الجزائر – تنزانيا – كينيا) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 23 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب السنغال منتخب تنزانيا استاد الدفاع الجوي 10:00 مساءاً منتخب الجزائر منتخب كينيا 27 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب السنغال منتخب الجزائر 10:00 مساءاً منتخب كينيا منتخب تنزانيا 1 يوليو 2019 9:00 مساءاً منتخب كينيا منتخب السنغال 9:00 مساءاً منتخب تنزانيا منتخب الجزائر استاد السلام

موعد مُباريات المغرب وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا مصر 2019 – المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة (المغرب – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – ناميبيا) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 23 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب المغرب منتخب ناميبيا استاد السلام 24 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب كوت ديفوار منتخب جنوب أفريقيا 28 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب المغرب منتخب كوت ديفوار 10:00 مساءاً منتخب جنوب أفريقيا منتخب ناميبيا 1 يوليو 2019 6:00 مساءاً منتخب جنوب أفريقيا منتخب المغرب 6:00 مساءاً منتخب ناميبيا منتخب كوت ديفوار استاد الدفاع الجوي

موعد مُباريات تونس المجموعة الخامسة كأس أمم أفريقيا مصر 2019

المجموعة الخامسة (تونس – مالي – موريتانيا – أنجولا) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 24 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب تونس منتخب أنجولا استاد السويس 10:00 مساءاً منتخب مالي منتخب موريتانيا 28 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب تونس منتخب مالي 29 يونيو 2019 4:30 عصراً منتخب موريتانيا منتخب أنجولا 2 يوليو 2019 9:00 مساءاً منتخب موريتانيا منتخب تونس 9:00 مساءاً منتخب أنجولا منتخب مالي استاد الإسماعيلية

مواعيد مُباريات المجموعة السادسة كأس أمم أفريقيا 2019

المجموعة السادسة (الكاميرون – غانا – بنين – غينيا بيساو) التاريخ التوقيت طرف المُباراة الأول طرف المُباراة الثاني الإستاد 25 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب الكاميرون منتخب غينيا بيساو استاد الإسماعيلية 10:00 مساءاً منتخب غانا منتخب بنين 29 يونيو 2019 7:00 مساءاً منتخب الكاميرون منتخب غانا 10:00 مساءاً منتخب بنين منتخب غينيا بيساو 2 يوليو 2019 6:00 مساءاً منتخب بنين منتخب الكاميرون 6:00 مساءاً منتخب غينيا بيساو منتخب غانا استاد السويس

هذا كان كل ما يخص مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في دوري المجموعات مصر 2019. تابعونا وتغطية كاملة عن بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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