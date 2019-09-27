موعد أول مباراة للمنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري

رغم أنه من المدربين الذين خاضوا غِمار البطولات الكُبرى عندما كان ضمن الجهاز الفني للبرتغالي مانويل جوزية بالنادي الأهلي، وعندما قاد مُنفرداً لأكثر من موسم القلعة الحمراء وحقق معها أكبر الإنجازات المحلية والقارية، إلا أن حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري مع تحدي من نوع خاص قد يكون الأهم على الإطلاق في سجله الرياضي كلاعب أو مُدرب بقيادة منتخب بلاده في تلك الظروف بعد خروجه الذي أثار غضب العامة من بطولة أمم أفريقيا والمقامة بالقاهرة أمام منتخب الأولاد الجنوب أفريقي، والبدري على موعدين للتأهل لبطولتين هامتين الأولى أمم أفريقيا 2021 والثانية بطولة كأس العالم 2022، ومنذ أن خرج المنتخب المصري على يد نظيره الجنوب أفريقي لم يخض أي مباراة.. ولكن تحدد فعلياً موعد المباراة الأولى التي يظهر فيها منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري.. فما هي التفاصيل.







موعد أول مباراة للمنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري

فبداية من المعروف أن منتخب مصر القومي يستعد للقاء هام يجمعه مع منتخب كينيا العنيد وذلك بتاريخ 11-11-2019 في إطار تصفيات الأمم الإفريقية، وأعلن البدري عن حاجته لمباراة ودية قبل لقاء كينيا وبالفعل تك الاتفاق على عقد لقاء ودي هو الأول من نوعه الذي يظهر فيه حسام البدري قائداً لمنتخب الفراعنة.







حيث أعلن اتحاد الكرة البتسواني أنه بالفعل تم إتمام الاتفاق مع اتحاد الكرة المصري لانطلاق لقاء ودي دولي بين منتخب مصر ومنتخب بتسوانا وذلك بتاريخ 14 أكتوبر القادم وسيكون هذا اللقاء أول لقاء بين المنتخبين منذ العام 2014، ويأتي قبل لقاء كينيا الهام المقرر بشهر نوفمبر وفي إطار المعسكر الموسع للمنتخب المصري استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا.