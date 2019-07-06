موعد إقامة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بدور ال16 لكأس أمم إفريقيا 2019 / القنوات الناقلة للقاء وتشكيل منتخب مصر

مباراة مصر وجنوب إفريقيا بدور ال16 ببطولة أمم إفريقيا 2019، يسعدنا أعزائي عشاق الساحرة المستدية “كرة القدم”، أن نكون معكم اليوم لعرض تفاصيل اللقاء الهام بين منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، في إطار مباريات دور ال16 بأمم إفريقيا 2019، هذا اللقاء الذي سيتابعة الملايين من عشاق الكرة الإفريقية، حيث يجمع بين كبار المنتخبات العريقة في القارة السمراء.

ويدخل منتخب مصر المباراة اليوم وهو متصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، من فوزه على منتخب زيمبابوي والكنغو وأوغندا، في حين أن منافسه يدخل المباراة وهو بالمركز الثالث، ولكن هذا لا يطرد القلق من تفكير مشجعي الفريق المصري، وذلك لما شاهدوه من مستوي غير مطمئن وعما سيصل إليه المنتخب المصري في هذه البطولة.

أرقام لقاءات منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا

إلتقى منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي من خلال 4 مباريات رسمية، كان أولها عام 1996 وآخرها في تصفيات أمم إفريقيا عام 2012، ومن خلال هذه اللقاءات كان الفوز حليف المنتخب المصري في لقائين بنتجة ثلاث أهداف هزت شباك منتخب جنوب إفريقيا، وكان الفوز من نصيب جنوب إفريقيا في مباراة واحدة وهدف وحيد، وتعادل الفريقين في مباراة تعادل سلبي.

تفاصيل موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

الفريقين موعد المباراة القنوات الناقلة مكان إقامة المباراة حكم المباراة منتخب مصر/ منتخب جنوب إفريقيا السبت 6/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية تنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت ماكس 1و2” – قناة تايم سبورت التردد الأرضي تقام على استاد القاهرة الدولى الجابوني /إريك أوتوجو كاستان

تشكيل منتخب مصر