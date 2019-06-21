ساعات تفصلنا عن موعد افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، و سنتابع أهم الكواليس الذي سيشهده حفل افتتاح كان 2019 والتي تضم لأول مرة 24 منتخب افريقي، يتنافسون على حصد لقب كأس الأمم الإفريقية النسخة 32، وقبيل انطلاق مباراة الافتتاح مصر وزيمبابوي سنتابع أهم الأحداث التي ستقدمها اللجنة المنظمة للبطولة، وسط اهتمام عالمي بافتتاح واحدة من أقوى البطولات القارية على مستوى العالم.

اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 هو موعد افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، وستقام حفل الافتتاح على ساحة استاد القاهرة الدولي قبيل اقامة مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي تنطلق منافسات البطولة المقامة لأول مرة على 6 ملاعب بعد تقسيم المنتخبات الى 6 مجموعات، ووفق تصريحات اللجنة المنظمة للكان، سيكون هناك احتفالية ستفوق ما شهدته قرعة امم افريقيا 2019، والتي أبهرت العالم من حيث جودة التنظيم، ومكان إقامة احتفالية القرعة.

توقيت افتتاح كاس امم افريقيا 2019

أشار الكابتن محمد فضل مدير بطولة كأس أمم افريقيا 2019 لبعض الفعاليات التي تشهدها حفل الافتتاح المقرر انطلاقه في حدود السابعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث سيشهد الحفل بعض الفقرات الفنية منها كليب للمطرب حكيم، ومنذ قليل نقلت قناة تايم سبورت الناقلة لفاعلية البطولة عبر التردد الأرضي، صورة لاستاد القاهرة الدولي وهو يكاد يكون ممتلىء تماماً، استعداداً لبدء حفل الافتتاح.

تردد قناة تايم سبورت

تابعوا افتتاح كاس امم افريقيا 2019 عبر تردد قناة تايم سبورت الأرضي على تردد UHF 32، وهناك تقارير عبر التردد الفضائي على 11449 أفقي بمعدل ترميز 27500 ونرفق لكم تقارير حول فاعليات حفل الافتتاح.