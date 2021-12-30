موعد السوبر السعودي 2021-2022 بين الهلال والفيصلي

أُعلن في المملكة العربية السعودية، عن موعد مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر والتي تحمل اسم كأس بيرين لثاني عام لها على التوالي، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة السوبر السعودي 2022/2021 والتي يتقابل فيها نادي الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، مع نادي الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين 2021.

موعد السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي 2022

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس القادم 6 يناير 2022 ليكون هو موعد مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي، تُقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، وقد حددت السعودية الإجراءات الاحترازية الجديدة لدخول المباريات للحفاظ على سلامة الجميع، وهي لبس الكمام، ووجود مقعد خالي، تبدأ مباراة السوبر عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية.

تاريخ الهلال والفيصلي مع كأس السوبر السعودي