موعد القرعة الآسيوية لتصفيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023

متى موعد القرعة الآسيوية لتصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 هو السؤال الأهم لكل جماهير كرة القدم الخليجية والآسيوية الآن، حيث تأمل كل جماهير الخليج وعرب آسيا تأهل منتخباتها للمونديال القادم، حيث ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصفيات واحدة مؤهلة لمونديال 2022 بقطر، ومؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا القادمة والتي تقام بالصين عام 2023، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم عن قارة آسيا 4.5 منتخب، النصف مقعد يخوض الملحق العالمي للتأهل للمونديال، بينما تتأهل 4 منتخبات مباشرة للبطولة.

موعد القرعة الآسيوية لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023

تقام قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم الأربعاء 17 يوليو 2019، وسيكون حفل القرعة بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمدينة كوالالمبور بماليزيا، وبحضور مندوبي منتخبات السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وسوريا والأردن، وكل منتخبات آسيا، هذا وتحضر مراسم حفل سحب قرعة كأس العالم عن القارة، كل وسائل الإعلام الرياضية العالمية.



نظام قرعة آسيا لتصفيات كأس العالم 2022

المرحلة القادمة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 هي المرحلة الثانية، وتبدأ من يوم 5 سبتمبر 2019 القادم، بمشاركة 40 منتخب، تقسمهم القرعة على 8 مجموعات كل مجموعة بها 5 منتخبات، يقام بين منتخبات المجموعة الواحدة دوري من دورين، يصعد للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، أوائل المجموعات الثمانية، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، يتم تقسيمهم على مجموعتين كل مجموعة بها 6 منتخبات، يصعد في النهاية أول وثاني كل مجموعة لمونديال قطر، قرعة تصفيات آسيا لكأس العالم المرحلة الثانية تعتمد على تصنيف الفيفا في شهر يونيو 2019، حيث يأتي منتخب السعودية في المستوى الأول، وكذلك منتخب الإمارات.