موعد النصر ضد الباطن والهلال مع الشباب في الدوري السعودي 2019

يعتبر الدوري السعودي للمحترفين من أهم بطولات كرة القدم، فهو ماراثون يمتاز بالتنافس الشديد بين الفرق وتكافؤ الكثير من الفرق به، ويواجه اليوم فريق النصر المتصدر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضيفه فريق الباطن على ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض، في الجولة الثلاثين والأخيرة من البطولة، وهي الجولة التي تشهد مباريات أخرى أهمها الهلال ضد الشباب.

المنافسة القوية بين النصر والهلال

تنحصر المنافسة على اللقب ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قطبي الكرة السعودية في العاصمة الرياض؛ وهما فريقا النصر والهلال، إذ ينفرد فريق النصر بالصدارة للجدول برصيد 67 نقطة، ويأتي وصيفا له فريق الهلال حامل اللقب بفارق نقطة واحدة.

فريق النصر

لم يخسر فريق النصر إلا مباراتين اثنين فقط، من أصل 8 مباريات لعبها بجميع البطولات المشترك بها، وفي مقابل ذلك حقق الفريق الفوز في 6 مباريات، وتشير النتائج أنه لم يسقط في فخ التعادل مع أي فريق آخر.

فريق الهلال

أما فريق الهلال الوصيف حامل اللقب فهدفه الفوز لا ثاني في خياراته اليوم، فلا بد له من الحصول على الثلاث نقاط وتعادل النصر أو هزيمته أما الباطن، إذ إن الزعيم له رصيد 66 نقطة ويفرق عن فريق النصر العالمي بنقطة واحدة.

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موعد مباراة النصر ضد الباطن والهلال أمام الشباب

تذاع المباراتان اليوم الخميس في توقيت واحد، حتى لا يكون هناك تأثر وضغط على فريق من الفريقين أو محاباة لفريق على حساب الآخر، فيلعب النصر ضد الباطن على ملعب الملك فهد، بينما يستضيف الهلال فريق الشباب على ملعب محيط الرعب، وتقام المباراتان في تمام الساعة العاشرة ونصف (10:30) بتوقيت السعودية.

موعد مباريات فرق الدوري السعودي الجولة الثلاثين

يلعب في الجولة الأخيرة عدة فرق أخرى غير النصر والهلال ونوضح لمتابعي الدوري السعودي موعد باقي مباريات الدوري السعودي في الجولة الثلاثين والأخيرة:

فريق التعاون ضد فريق الفيصلي .

فريق الفتح ضد فريق الرائد .

فريق الأهلي ضد فريق الاتفاق .

فريق القادسية ضد الحزم .

فريق ألفيحاء ضد فريق الوحدة .

فريق أحد ضد فريق الاتحاد .

ويذكر أن فريق الهلال وصل للعاصمة الرياض؛ وكان منح لاعبيه راحة يوم بعد وصوله؛ ليبدأ استعداداته لمباراة اليوم ضد فريق الشباب، الذي يلعب الدوري السعودي في المركز الثلاث برصيد 54 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراتين

تبث قناة KSA Sports HD1 مباراة النصر ضد الباطن، وتبث قناة KSA Sports HD2 مباراة الهلال والشباب، إلى جانب بث قنوات بلس.

ويقام اليوم حفل مبسط بعد قرار رابطة دوري المحترفين السعودي لتتويج الفريق صاحب اللقب اليوم خلال الموسم الجاري، وجاء القرار لمراعاة ايام الشهر الكريم.